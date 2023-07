Donne, 5 app da scaricare per rendere più sicuri gli spostamenti notturni

Ecco 5 app per le donne da scaricare e di cui servirsi per sentirsi ed essere al sicuro durante gli spostamenti notturni.

Che non dovrebbe essere necessario servirsi di un’applicazione per camminare in strada senza correre rischi, lo sappiamo tutti. Eppure, con cadenza allarmante la cronaca si riempie di notizie che non vorremmo mai leggere e ascoltare, di crimini spaventosi e allarmanti, di statistiche che mettono i brividi. Proteggere noi stesse diventa fondamentale, essenziale e qualsiasi consiglio è sempre bene accetto. Ecco allora 5 app che le donne possono utilizzare per gli spostamenti notturni o ogni volta che potrebbe essercene bisogno.

Sentirsi ed essere al sicuro è un diritto di tutti, indipendentemente dall’età, dal sesso, o dalla nazionalità. Eppure, non si può negare che determinati crimini, episodi, tragedie, abbiano luogo ovunque. Per questo non dovremmo abbassare mai la guardia, per quanto sfibrante possa essere.

5 app a cui affidarsi per sentirsi più sicure durante gli spostamenti notturni

Lo sviluppo della tecnologia ha lati positivi e negativi, come del resto succede con molte cose. In questo caso, torna utile per dare una mano alle donne o, in linea generale, a chiunque ne abbia bisogno in momenti di pericolo o difficoltà. Di seguito, le 5 app da scaricare sul nostro cellulare.

Iniziamo da “Where are you”, ufficialmente legata al 112. Disponibile sia per gli IPhone che per i telefoni Android, ci permette di avviare una chiamata o una chat con il numero di emergenza in modo automatico e trasferire anche nell’immediato i nostri dati e la nostra posizione, per consentire alle autorità di intervenire subito.

“1522 per Antiviolenza e Stalking” è un’app che offre quattro servizi, tra cui chiamare e chattare con un operatore in tempo reale. Fornisce inoltre consigli di sicurezza importanti da conoscere, inoltre consente di azionare i dispositivi di emergenza.

C’è poi “EchoSos”. Questa piattaforma ci permette di inviare sms ai nostri contatti di emergenza, oltre che alle autorità competenti della località in cui ci troviamo, a seconda del paese e della città. Funziona anche in assenza di copertura di rete Internet, il che la rende davvero utilissima.

“Wher”, invece, ha una funzione un po’ diversa. Il suo scopo è quello di consigliarci le strade e i percorsi migliori, più sicuri. Questo tramite i consigli e le esperienze di altre donne, che grazie ad una community di oltre cinquantamila membri si impegnano a fornire determinate informazioni.

Infine, c’è “Allarmi e Sirene”. Per quanto “semplice”, può rivelarsi comunque molto utile ed efficace sul momento. Ciò che ci consente è di far partire il suono di sirene e simili sul nostro cellulare. Oltre a scoraggiare eventuali criminali, può darci una mano a farci notare e attirare l’attenzione in caso di bisogno.