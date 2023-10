Dolori mestruali? Tre rimedi naturali per alleviarli subito

Soffri spesso di dolori mestruali e non sai come poterli alleviare? Con questi tre metodi naturali potrai alleviarli e smettere di continuare a soffrire.

Il ciclo è uno dei nemici più grandi di una donna, visto che in molti casi causa problemi e dolori che possono addirittura debilitare e far rimanere a letto con nausea e un male quasi insopportabile.

Quando i dolori sono così forti l’ideale è rivolgersi al proprio medico o ginecologo, in modo tale da riuscire a trovare una soluzione per non dover soffrire così tanto, ma nel mentre, quando ancora non si è giunti a una risoluzione definitiva, si possono seguire alcuni metodi naturali che dovrebbero riuscire ad alleviare la maggior parte del dolore. Tutte le donne li possono seguire e serve veramente poco per poterli mettere in atto.

3 rimedi naturali contro i dolori dovuti al ciclo mestruale

• Utilizzare una fonte di calore: quando si soffre per via del male in alcune zone, si può provare a mettervi sopra un oggetto in grado di mantenere il calore e in genere ciò aiuta a fare rilassare i muscoli, portando come conseguenza un maggiore sollievo. Il caldo viene infatti utilizzato per sciogliere le contratture alla schiena e allo stesso modo risulta essere parecchio efficace anche per i crampi di mestruali. Basterà prendere una bottiglia di acqua calda o un cuscino termico e posarlo sulla parte bassa dell’addome

• Bene del tè alle erbe: oltre al dolore di, spesso quando si ha il ciclo la pancia si gonfia e si ha una sensazione fastidiosa proprio all’altezza del ventre. Sia per riuscire a far passare questo fastidio, sia per evitare di sentirsi troppo a disagio per va di tale gonfiore, si può bere con una certa regolarità del tè alle erbe, come per esempio al finocchio, alla camomilla o alla menta piperita. In questo modo le erbe dovrebbero alleviare il gonfiore e fare sentire molto meglio

• Fare esercizi a basso impatto: quando si soffre per il ciclo mestruale la cosa peggiore da poter fare è rimanere ferme a letto, a meno che non vi sia una condizione talmente grave da impedirlo. Per questo l’ideale è riuscire a fare alcuni esercizi fisici molto leggeri, come per esempio eseguire delle posizioni yoga oppure uscire mezz’oretta per una passeggiata. In questo modo si può andare a stimolare il suo sanguigno e si può alleviare la sensazione fastidiosa data dai crampi. L’importante è non sforzarsi troppo con degli esercizi che potrebbero affaticare e far stare male