Dolore ai reni o mal di schiena? Ecco come riconoscere i sintomi ed intervenire immediatamente

Spesso si scambiano mal di schiena e dolore ai reni perché i sintomi potrebbero essere simili. Ecco come riconoscere le due patologie.

Tante persone soffrono di mal di schiena, una patologia che spesso rende difficile svolgere anche le azioni quotidiane più semplici. Tante volte, però, si scambia questo disturbo per il dolore ai reni, perché la sintomatologia può essere simile. Ecco come distinguere le due patologie ed intervenire immediatamente.

Come distinguere il dolore ai reni dal mal di schiena? Ecco i sintomi a cui fare attenzione

Distinguere il mal di schiena dal dolore ai reni può essere difficile perché i reni si trovano a contatto con i muscoli dalla schiena e spesso i due dolori possono essere confusi.

Un consulto con uno specialista può essere illuminante per avere una diagnosi corretta però da soli si può provare a distinguere le due patologie cercando di capire:

da dove proviene il dolore

il tipo e la gravità del dolore

altri sintomi correlati

Il dolore ai reni, ad esempio, si localizza a livello della schiena, dell’inguine e della coscia, e può interessare uno o entrambi i lati del corpo (quindi uno o entrambi i reni). Se il problema sono i calcoli renali, il dolore è molto forte e acuto. Se invece si tratta di un’infezione renale, il dolore può essere sordo o costante e stabile. Quanto ai sintomi correlati al dolore ai reni, ci sono:

Urina torbida o sanguinante

Dolore quando si urina

Alta frequenza ad urinare

Nausea

Vomito

Stitichezza o diarrea

Febbre

Vertigini

Spossatezza

Un problema grave dei reni può essere accompagnato da altri sintomi come alito cattivo o sapore metallico in bocca, difficoltà a respirare, gonfiore agli arti inferiori, battito cardiaco irregolare, crampi e confusione. Invece il dolore collegato al mal di schiena coinvolge muscoli, ossa e nervi, nella parte posteriore del corpo, ma soprattutto nella parte bassa.

Se il problema è la sciatica, il dolore è localizzato alla bassa schiena e ai glutei. Se invece il problema è osseo (derivato da fratture vertebrali), il dolore può essere molto forte in base al movimento. I sintomi che accompagnano il mal di schiena possono essere:

Dolore al collo o alla colonna vertebrale

Difficoltà a camminare

Intorpidimento o formicolio alla schiena e agli arti

Debolezza ad uno o entrambe le gambe

Incapacità di urinare

Diarrea o stitichezza

Il mal di schiena non ha una sola causa ma diverse e il motivo per cui compare può essere connesso purtroppo anche a patologie importanti. Per questo è fondamentale la prevenzione sottoponendosi a controlli di routine con uno specialista che saprà dare la giusta diagnosi. Allo stesso modo anche il dolore ai reni può avere eziologia diversa e solo un consulto con uno specialista aiuterà a capire da cosa dipende.

In entrambi i casi verrà prescritto poi il trattamento giusto da seguire per ridurre o eliminare del tutto la sintomatologia correlata a questi disturbi.