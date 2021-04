Il minimalismo, soprattutto in questi ultimi anni, è diventato una tendenza che non riguarda più solo il design e l’arredamento, ma anche l’abbigliamento. Infatti, sono nate tantissime influencer che, sui loro canali social, spiegano come gestire il proprio guardaroba al meglio, rendendolo più minimal e funzionale.

Tutto questo si è sviluppato anche seguendo le tendenze anti spreco e contro il fast fashion degli ultimi anni. Meno vestiti, ma di buona qualità. Soprattutto, più attenti all’ambiente e realizzati con materiali ecosostenibili.

Questa tendenza, inoltre, è arrivata anche sul piccolo schermo. Il minimalismo, infatti, dopo aver conquistare influencer ed editoria, è apparso anche su Netflix. Infatti, sulla piattaforma di streaming più utilizzata in tutto il mondo sono diversi i documentari e i film che trattano questo argomento.

Minimalismo: il meglio da vedere su Netflix

Da Minimalismo: Il meno è ora alla serie Facciamo ordine con Marie Kondo, ecco quali sono i film e i documentari da non perdere su Netflix che trattano di minimalismo.

Minimalismo: il meno è ora

Questo documentario, realizzato da Matt D’Avella con Joshua Fields e Ryan Nicodemus, è disponibile su Netflix dal gennaio scorso. In meno di un’ora i protagonisti del documentario raccontano come sia possibile vivere con meno oggetti, per riuscire a fare spazio alle cosa davvero importanti. Insomma, riescono a raccontare cos’è il minimalismo e come vivere meglio eliminando tutto ciò che è superfluo.

Facciamo ordine con Maria Kondo

La serie sulla celebre Marie Kondo, disponibile su Netflix, ci porta alla scoperta del mondo del minimalismo. Per farlo la scrittrice, esperta nel riordino degli spazi, si avvale di 8 case e altrettante storie da raccontare. Attraverso le otto puntate disponibili in streaming gli spettatori potranno così capire come trovare pace e serenità nella propria casa attraverso il Metodo Marie Kondo.

The True Cost

Questo documentario è interessante perché vi farà subito venir voglia di approcciarvi al minimalismo. Questo perché The True Cost (Il vero prezzo della moda) racconta il lato oscuro del Fast Fashion. In particolare, il documentario si concentra sui problemi ambientali e sociali della moda low cost. Forse The True Cost non riuscirà a togliervi la voglia di acquistare dai brand fast fashion, ma sicuramente riuscirà a farvi riflettere e, chissà, magari provare ad approcciare lo stile minimalista anche nel vostro guardaroba.

Happy Old Year

Dai documentari passiamo ai film. In particolare, vi consigliamo di vedere Happy Old Year, uscito nel 2019 e disponibile già da diverso tempo su Netflix. Questo film affronta, in modo romanzato, il tema del minimalismo. La protagonista, infatti, torna a casa dal fratello e dalla madre dopo un periodo all’estero. Qui dovrà pensare a ristrutturare la sua casa in stile svedese minimalista. Ma non solo. Perché dovrà liberarsi di tantissimi oggetti, tra cui alcuni appartenenti all’ex fidanzato, che faranno riaffiorare in lei tantissimi ricordi.