“Be more with less”, i consigli per un guardaroba minimalista

Segnatevi 33 sull’agenda, perché la tendenza di quest’anno è “less is more”. A quante, infatti, sarà capitato di aprire il proprio guardaroba pensando: “Non ho nulla da mettermi?”. Alla maggior parte delle donne, probabilmente.

Vuoi i prezzi spesso bassi degli abiti, vuoi la voglia irrefrenabile di fare shopping, l’accumulo di vestiti è ormai diventato un problema di tantissime donne. Molte, infatti, si ritrovano con l’armadio spesso pieno di capi mai messi, alcuni ancora con il cartellino.

Secondo le statistiche, 9 donne su 10 non riescono a liberarsi di abiti ed accessori mai utilizzati, continuando a lasciarli abbandonati negli armadi, a volte anche per anni.

Il “Minimalist Fashion Project 333”

Per questo motivo è nato il Minimalist Fashion Project 333, ideato dalla scrittrice e fotografa americana Courtney Carver.

Il progetto consiste in un metodo di sfoltimento del proprio guardaroba che riduce a 33 il numero totale di capi e accessori per tre mesi. Vengono così proposti diversi accorgimenti per riuscire a sfruttare al meglio gli abiti e gli accessori a disposizione. Non a caso, lo slogan ideato dalla fotografa è: “Simple is the new black“.

Attraverso la scelta dei 33 capi, dai maglioni alle scarpe, dalle borse ai gioielli, il guardaroba risulterà meno confusionario e sarà così più semplice scegliere cosa indossare ogni giorno.

Si parte dal decluttering del guardaroba

Per realizzare un guardaroba con soli 33 capi si parte dal decluttering, ovvero l’eliminazione di tutti quei capi che non serviranno più. I pezzi eliminati potrebbero essere quelli troppo vecchi per essere riutilizzati, o semplicemente quelli che adoriamo ma non abbiamo mai avuto l’occasione, il coraggio o la reale voglia di indossare.

Tutti quei capi che abbiamo comprato di impulso saranno così eliminati per fare spazio a tutto ciò che potrà rendere la scelta degli outfit più facile e intuitiva. “Amale oppure abbandonale” ha scritto l’autrice per spiegare il progetto.

La scelta dei colori è fondamentale

Durante il decluttering sarà fondamentale anche la scelta dei colori. I neutri, come il nero e il bianco, ma anche i beige e i blu, saranno i vostri migliori amici. Questi colori infatti sono fidati alleati delle donne perché non solo possono essere facilmente abbinati tra loro, ma sono anche semplice da mixare agli accessori, come borse, scarpe e cinture.

Sì alle stampe nel guardaroba, ma con moderazione

Per quanto riguarda le stampe, non sono bandite dal vostro nuovo guardaroba, ma vanno usate con moderazione. Meglio puntare sulle stampe di tendenza o sui grandi classici, come il tartan e i motivi floreali.

Per gli accessori meglio prediligere oro e argento

Infine, per quanto riguarda gli accessori, sarebbe bene puntare su dettagli funzionali e design senza tempo. Quindi largo alle borse dalle forme iconiche, ai gioielli in oro e argento, i più semplici da abbinare, e alle vostre scarpe preferite che potrebbero dare il tocco di colore finale al vostro outfit.

Ogni volta che aprite il vostro armadio pensate a questa frase: “Be more with less”. Non vi assicuriamo che sarete più felici, ma sicuramente il vostro guardaroba sarà più ordinato e oggi giorno sarà meno faticoso rispondere alla domanda “cosa mi metto?”