La moda autunno inverno si veste di accessori: fra i must gioielli, cinture e cappelli

Le collezioni moda dell’autunno inverno vantano la presenza di tutta una serie di accessori, davvero imperdibili, capaci di dare un carattere decisamente personale al look.

Fra i must della prossima stagione troviamo un’ampia carrellata di cinture di tutte le fogge e colori, uniche e impreziosite da fibbie oversize, ma anche cappelli, calzini, e soprattutto gioielli, brillanti e dalla personalità accentuata che incontrano il gusto di ogni donna.

Le cinture, autentiche protagoniste della stagione fredda

La cintura non può mancare fra gli accessori che vestono la stagione fredda. Si può scegliere di indossarle sempre, abbinate a un abito, sui pantaloni ma anche su giacche o piumini. Alte o basse, a scelta, vengono collocate praticamente ovunque, anche laddove il capo è privo di passanti, è sufficiente giocare con estro e fantasia e il gioco è fatto.

Una piccola strisciolina di pelle può davvero fare la differenza in fatto di stile, così come un’alta fascia che stringe la vita ed esalta una figura esile e slanciata. La cintura può compiere un autentico miracolo di stile ed esaltare ogni genere di scelta, soprattutto se la si seleziona con gusto anche in una versione decisamente minimal.

Orecchini e collane, per rendere unico anche il capo più semplice

Ad impreziosire i capi della prossima stagione sarà l’ampia proposta di collane e orecchini, capaci di rendere un capo femminile, originale e all’occorrenza stravagante, in poche parole davvero unico e perfetto per mettere in risalto la personalità di ogni donna.

Parliamo di gioielli esclusivi e scintillanti come le collane, caratterizzate dalla presenza di lettere o zirconi, a sciarpa, lunghe o corte arricchite da ciondoli, realizzate con micro pietre o in argento, semplici di piccola taglia o voluminose dalle dimensioni importanti.

Quel che è certo è che i gioielli sono gli accessori più amati da qualsiasi donna, che saprà trovare l’abbinamento perfetto a prescindere dall’outfit e dalla scelta stilistica.

Calzini e cappelli, accessori in crescita

Fra i nuovi accessori, entrati di diritto fra le proposte moda in tema di ornamenti, sta crescendo l’utilizzo di cappelli e calzini.

I calzini grazie ai modelli disponibili si propongono come uno degli accessori più glamour. Originali o bizzarri, classici con un tocco di stravaganza, si adattano con leggiadria ad ogni stile con gusto ed eleganza.

In filo o a rete, luccicanti o impreziositi da perline, dai colori sgargianti, tinta unica o con graziosi motivi floreali, i calzini si abbinano perfettamente a una calzatura elegante o sportiva e se lo si desidera consentono di osare, sempre e comunque.

Con l’arrivo della stagione fredda non mancano i copricapo per tenere al caldo la testa e proteggerla dai rigori dell’inverno e della pioggia, o anche soltanto per regalare un tocco di stile al look.

Realizzati in tessuto impermeabile, con il panno, la lana o il cotone, i cappelli consentono di giocare sull’outfit, considerando soluzioni a tesa media o larga, di ispirazione classica o sbarazzina, e proposte evergreen come gli intramontabili berretti a costine.

Fra i capelli tornano a fare capolino le fasce, e i cerchietti proposti in innumerevoli modelli da quelli più semplici alle versioni in tessuto, in pelle, o imbottiti. Decisamente glamour quelli cosparsi di perle o perline.