Tutte noi a casa abbiamo il bagno letteralmente invaso dai mille prodotti dedicati alla skincare. Crema viso, tonico, siero, scrub sono solo alcuni dei tanti cosmetici che occupano praticamente ogni superficie disponibile: il lavabo, il bordo della vasca da bagno, le mensole vicino allo specchio, insomma, una vera invasione.

Secondo gli esperti però, anche in tema di cura della pelle e beauty routine, less is more, meno è meglio. Infatti, l’uso di un prodotto giusto (in base alla propria tipologia di pelle) basta per fare la differenza.

Non esagerare con il numero dei prodotti

Molte persone tendono a esagerare col numero di prodotti utilizzati nella skincare, oppure ancora li combinano nel modo sbagliato e così finiscono col danneggiare la propria barriera cutanea.

La nostra pelle infatti funge da barriera naturale nei confronti di tutta una serie di organismi con cui veniamo in contatto ogni giorno, come ad esempio batteri, virus, funghi e sostanze di vario genere.

Esistono però dei comportamenti (ad esempio esagerare con gli scrub) che impediscono alla barriera cutanea di formarsi nel modo giusto.

Ecco allora che la pelle diventa più sensibile, si irrita e tende a squamarsi più facilmente, perdendo anche di elasticità. Potrebbero insorgere anche altri problemi, come ad esempio eczemi, psoriasi e acne.

Utilizzare troppi prodotti inoltre può portare a problemi di oleosità e di pori ostruiti. Meglio quindi indirizzarsi su pochi prodotti, adatti alla propria tipologia di pelle.

Usare meno prodotti fa bene anche all’ambiente

Una skincare più essenziale e minimal inoltre, non fa bene soltanto alla pelle, ma fa decisamente bene anche all’ambiente.

Infatti, l’uso di un numero inferiore di prodotti renderà la tua beauty routine decisamente più sostenibile e (cosa non meno importante), farà tanto bene anche al portafogli, perché scegliendo pochi prodotti mirati ed efficaci per il tuo tipo di pelle potrai anche risparmiare e investire diversamente i soldi che prima dedicavi alla skincare.

Non provare cosmetici a caso ma rivolgiti a degli esperti

Ovviamente, se i problemi e i fastidi derivanti dall’uso di prodotti di skincare sbagliati dovessero essere rilevanti e particolarmente fastidiosi, il nostro consiglio è quello di rivolgersi sempre a degli esperti e di non provare a riparare il danno usando cosmetici random.