Doccia a filo pavimento, perché potrebbe non essere adatto a te

Sempre più in voga i consigli degli interior designer per rendere la casa più bella, alla moda e soprattutto efficace. Una delle tendenze più in voga del momento, specialmente per chi è alle prese con l’arredamento di una nuova casa o decide di rifare il bagno perché troppo vecchio, è la doccia a filo pavimento.

Il piatto doccia non è più richiesto come una volta, le persone preferisco scegliere il box doccia senza piatto o con un piatto a filo pavimento con il bordo allo stesso livello della superficie calpestabile della stanza.

La prima opzione ovviamente richiede un’impermeabilizzazione dell’area e una canalina di scarico per il deflusso dell’acqua. La doccia dovrà essere pulita normalmente con dei prodotti specifici e il pavimento richiederà sicuramente molte attenzioni.

Per quanto riguarda la doccia a filo pavimento, quali sono i pro e i contro? Ecco cosa sapere a riguardo prima di prendere questa decisione!

Doccia a filo pavimento, i vantaggi e gli svantaggi da prendere in considerazione

Innanzitutto è importante sapere che la doccia a filo pavimento è sempre molto richiesta perché rende il bagno molto più elegante e di design.

Se ami, quindi, rimanere al passo con i trend del momento sicuramente è una scelta che ti regalerà tantissima soddisfazione.

Un altro vantaggio riguarda gli spazi: se il bagno non è eccessivamente grande, sicuramente la doccia a filo pavimento ti permette di creare la sensazione di avere una stanza molto più grande, a differenza di un piatto doccia alto che potrebbe rimpicciolire ancora di più l’area.

Sicuramente una scelta del genere può essere definita inclusiva, questo perché potrà accedere alla doccia sia una persona anziana che una persona con disabilità motoria. Importante, quindi, realizzare il piatto a filo pavimento con materiali antiscivolo.

Anche la pulizia del box potrebbe risultare molto più agevolata, un aspetto da prendere sicuramente in considerazione.

Tra gli svantaggi c’è il rischio di ritrovarsi in mani sbagliate. Scegli con molta attenzione chi dovrà rifare il tuo bagno e realizzare la doccia a filo pavimento, se il profilo non viene isolato nel modo corretto, potrai avere a che fare con problemi di muffa e infiltrazioni varie.

Per il resto, in realtà, la doccia a filo non ha molti contro da prendere in considerazione, anche se l’unico svantaggio che ha gioca un ruolo fondamentale. Scegli con cura a chi affidarti e vedrai che il risultato finale ti regalerà tantissime soddisfazioni!