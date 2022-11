Disperatamente mamma: facciamo chiarezza su quello che è successo

Conosciuta da tutti come Disperatamente mamma, Julia (non si sa il suo vero nome) è una mamma rimasta da sola con due figli che attraverso i social e raccontando in maniera ironica il mondo delle madri, è riuscita a ritagliarsi il suo spazio con quasi 700 mila follower su instagram, e un profilo altrettanto attivo anche su Facebook.

Inoltre, racconta la sua vita, edita da Mondadori, mette nero su bianco quello che le è successo, da quando ha scoperto la prima volta di essere incinta della sua prima figlia. Oggi ha tre figli, ed un nuovo compagno ed un ex marito. Proprio quest’ultimo fa scoppiare il caso, una vera e propria bomba sui social.

Da quanto afferma Paolo (ex marito e padre della prima figlia) descritto dalla stessa influencer come un uomo particolare, capace di abbandonare una donna con due figli, ha tutta un’altra verità da raccontare e ha rivelato di non essere il padre biologico del secondogenito Chris, ribaltando in questo modo l’intera storia che ha reso Julia Elle popolare.

La risposta di Disperatamentemamma

Non si fa attendere la replica di Julia Elle che attraverso le sue ultime storie Instagram racconta la sua verità. “Ho capito che devo tutelare i miei figli ma che devo anche parlare pubblicamente” ha affermato. Sottolineando che procederà per vie legale per tutelarsi ma che ha deciso che è bene spiegare pubblicamente la sua triste storia, diversa da quella che ha raccontato nei suoi libri.

Racconta della fuga da un uomo violento e che non voleva e non poteva raccontare nei libri questa parte di verità per tutelare i suoi figli, nonostante loro stessi conoscessero bene la storia. Anche in merito alla paternità del secondogenito ha raccontato la sua versione dei fatti. Infine, ha pubblicato parte di una conversazione con il suo ex marito dove si evince il rapporto conflittuale tra i due.