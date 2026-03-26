Disintossicarsi dagli zuccheri prima di Pasqua: 3 step per riuscirci

Lo zucchero è un compagno silenzioso: non chiede il permesso, si insinua nelle abitudini, e quando si prova a mandarlo via fa sentire la sua mancanza con mal di testa, stanchezza, voglia improvvisa di qualcosa di dolce.

Con Pasqua alle porte, la tentazione è forte. Tra colombe, uova di cioccolato e pastiere, il rischio è arrivare alla tavola imbandita già pieni, senza riuscire a gustare davvero nulla. Per evitarlo, servono pochi giorni di attenzione. Non una dieta, ma una strategia.

I nemici nascosti da eliminare sono gli zuccheri e non solo…

La prima mossa è la più semplice e la più difficile. Non si tratta di rinunciare alla colomba qualche giorno prima, ma di eliminare gli zuccheri invisibili, quelli che si infilano nella giornata senza che ce ne si accorga. Lo yogurt bianco che spesso contiene più zucchero di una merendina, il pane confezionato, i sughi pronti, le bibite che si bevono quasi senza pensare.

Per tre giorni, si leggono le etichette. Se zucchero, sciroppo di glucosio o fruttosio compaiono tra i primi tre ingredienti, quel prodotto resta sullo scaffale. Non è una punizione, è un modo per riprendere il controllo su ciò che si mangia. Nel frattempo, si aumenta la quota di proteine a colazione e si introducono grassi buoni che saziano senza appesantire. Le fibre diventano le migliori alleate: verdure a foglia verde, legumi, cereali integrali. Più se ne mangiano, meno il corpo chiede zucchero.

L’ultimo passo per arrivare leggeri alla festa

Il terzo step riguarda i tempi e le abitudini degli ultimi giorni. Si evita la frutta a fine pasto, perché alza la glicemia nel momento sbagliato, e la si sposta a metà mattina o al pomeriggio, lontano dai pasti principali.

Si beve molta acqua, spesso la sete viene scambiata per fame. E si va a dormire presto, perché la stanchezza è il primo motore che spinge verso lo zucchero. Quando ci si siede a tavola, dopo tre giorni di attenzione, il corpo non sarà più in astinenza. E la colomba, la pastiera, l’uovo di cioccolato, potranno essere gustati per quello che sono: un piacere, non una necessità. Perché il problema non è il dolce in sé, ma arrivarci già saturi. E quando si arriva leggeri, ogni morso è più buono.