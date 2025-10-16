Direttamente da New York | la cheesecake più autentica e golosa che ci sia

Scopri la cheesecake americana originale, direttamente da New York! Cremosa, soffice, irresistibile e in una versione senza base, per una cremosità a tutto tondo, con un profumo di limone e vaniglia favoloso. Fidati, ti conquisterà!

Cheesecake: la versione originale senza base, direttamente da New York per prepararla perfetta! Il dolce semplice e super cremoso che tutti vogliono!

Hai presente quel profumo che senti entrando in una bakery americana? Burro, vaniglia, limone e quella dolcezza che ti avvolge subito? Ecco, con questa cheesecake originale di New York lo ricrei a casa in un attimo. Ti basta un cucchiaio per capire che non è la solita torta, ma una ricetta cremosa, liscia e golosissima che lascia senza parole. Di solito si prepara su una base di biscotti sbriciolati e burro ma io la preferisco senza, così mi godo ad ogni morso una cremosità imbattibile.

Questa è la versione autentica, quella che ti fa pensare alle vetrine scintillanti di Manhattan e alle fette altissime servite nei diner, con una forchetta che affonda piano e lascia un segno perfetto. Gli ingredienti sono pochi, ma la magia è tutta nel modo in cui si uniscono. Parliamo infatti di solo burro, zucchero, uova e formaggio spalmabile, così tutto si trasforma in una nuvola dolce che profuma di limone e vaniglia. Credimi, una volta provata così, non vorrai più tornare alle versioni con biscotti e gelatine.

Cheesecake: la versione senza base e originale americana!

Insomma, allaccia il grembiule quindi e scalda il forno, perché oggi si vola a New York senza muoversi da casa. Pronta? Allora accendi il forno e iniziamo, fidati di me, ne varrà la pena!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 1 ora in forno preriscaldato ventilato a 160 gradi

Ingredienti per la Cheesecake

Stampo da 24 cm

6 uova

225 g di zucchero

225 g di burro

1 limone e 1/2 di cui il succo e la scorza grattugiata

900 g di formaggio spalmabile a scelta tipo Philadelphia

1 bustina di vanillina

105 g di farina 00

Come si prepara la Cheesecake americana