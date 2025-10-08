Zucca e frolla insieme? Fidati, è la crostata più morbida e buona che c’è

Crostata alla zucca: la ricetta più morbida e buona che ci sia! Base friabile e ripieno cremoso alla zucca, un profumo d’autunno irresistibile, che vale la pena provare subito!

Crostata alla zucca: la combo perfetta tra una base friabile perfetta e un ripieno cremoso irresistibile, fidati la più morbida e buona che ci sia!

Non so te, ma io alla parola zucca penso subito a dolcezza, profumo e morbidezza. Ora immagina quella dolcezza avvolta da una frolla friabile che si scioglie in bocca… ecco, è proprio la crostata alla zucca di cui ti voglio parlare oggi! Un dolce che sa di autunno, di fresche e colorate giornate, di forno acceso e profumo di buono che invade la cucina. È quella ricetta che prepari “giusto per provare”, se così possiamo dire, ma poi non smetti più di rifarla, o almeno così è successo a me!

Questa crostata alla zucca, è una piccola goduria composta da una base croccantina al punto giusto, e da una crema alla zucca morbida e vellutata, con una nota di cannella che ti fa chiudere gli occhi al primo morso. E la cosa più bella sai qual è? È semplicissima da fare, niente passaggi complicati o tecniche strane, solo ingredienti semplici, anche se diversi, ma sposati così bene che ti lasciano senza parole. Fidati, ti farà fare un figurone anche se non sei una pasticcera provetta!

Crostata alla zucca: il dolce autunnale per eccellenza!

Insomma, che dici la vuoi fare anche tu questa prova? Ti garantisco che dopo averla provata per curiosità farai come me, alla prima occasione, sarà questa crostata alla zucca che preparerai. E poi sono certa, che dopo la zucca non la userai più solo come piatto salato, perché nei dolci è favolosa per davvero, così come ad esempio le carote! Ma poi non t’immagini che profumo esce dal forno mentre cuoce, l’odore di zucca, vaniglia e limone si mescola così bene con quello della frolla e ti viene un’acquolina in bocca pazzesca! Allora che aspetti? Allaccia il grembiule, accendi il forno e prepariamola insieme, vedrai che successo!

Tempo di preparazione: 40 minuti



Ingredienti per la Crostata alla zucca

Stampo da 26 cm

Per la frolla

3 uova

150 g di zucchero

150 ml di olio di semi di girasole

450 g di farina 00

1/2 bustina di lievito per dolci in polvere

Per la farcia

5 uova

170 g di zucchero

750 g di zucca pulita

170 ml di panna fresca liquida

1 limone bio di cui la scorza grattugiata

5 g di cannella in polvere

Come si prepara la Crostata alla zucca