Dimagrisci con la dieta dei frullati: quali sono i migliori e come vanno usati

Vuoi dimagrire con la dieta dei frullati? Ecco quali sono quelli migliori, ma soprattutto come vanno utilizzati per perdere peso.

Sono in tantissime le persone che preferiscono cibi liquidi a quelli solidi, soprattutto quando hanno poco tempo e devono perdere peso. Ecco quindi la dieta perfetta per te se sei tra queste: tutto quello che c’è da sapere sui frullati per dimagrire.

Dimagrire non è sempre un processo semplice in quanto bisogna mettere da parte tutti i cibi spazzatura che ci fanno gola e preferire quelli sani. Frutta e verdura sono ad esempio da prediligere in maniera assoluta, ma non sempre si ha tanto tempo a disposizione per prepararli. Ecco allora la soluzione perfetta per te: la dieta dei frullati in cui potrai assumere calorie liquide con bevande dimagranti, risparmiando tempo e fatica.

La dieta dei frullati: come dimagrire e come fare per preparare le bevande

Sono tantissime le ragioni per le quali la dieta dei frullati è una delle più utilizzate e amate da chi vuole perdere peso. Il primo beneficio di questo tipo di alimentazione sta nella semplicità della preparazione. Non occorre tanto tempo per fare degli ottimi frullati di frutta e verdura, ma basta semplicemente inserire gli ingredienti nel macchinario e frullare il tutto. La bevanda è inoltre decisamente conveniente infatti è possibile portarla ovunque e stare al passo con i ritmi frenetici della vita mangiando comunque sano. Oltre alla praticità però quali sono i benefici di una dieta con frullati dimagranti? Vediamo cosa accade al corpo.

Tra i vantaggi principali di una dieta a base di frullati c’è sicuramente la possibilità di controllare al massimo porzioni e calorie. I frullati dietetici sono inoltre molto ricchi da un punto di vista nutrizionale. Ricci di vitamine, minerali e antiossidanti sono sempre a base di frutta e verdura e forniscono vitamine, potassio e fibre. Insomma sono perfetti per sentirsi sani, ma anche sazi. La sazietà è data dal fatto che vengono combinate ne vitamine della frutta, ma ancelle proteine che tendono a far diminuire la fame ed evitare gli spuntini.

Ecco come combinare un frullato dietetico: aggiungere frutta fresca, verdure a foglia verde, proteine come yogurt greco o proteine in polvere, liquidi quindi o acqua o latte vegetale e superfood come semi di chia, di lino o spirulina. I più utilizzati sono il frullato di spinaci e banana, con latte di mandorle e semi di chia; il frullato verde detox con spinaci, cetriolo, mela verde, acqua di cocco e succo di limone. Il terzo, il più goloso, è quello al cioccolato con banana, burro di arachidi, cacao in polvere, latte di mandorle.

Un altro motivo per prediligere questa dieta? Come sappiamo l’acqua è fondamentale per la dieta e per il benessere del corpo, ma spesso non riusciamo a bere i canonici 2 lt al giorno. Ebbene con i frullati assumiamo anche una quantità di liquidi che contribuiscono all’apporto giornaliero di idratazione. Alcuni frullati sono anche disintossicanti naturali per cui aiutano il corpo a smaltire le tossine. Quello che dobbiamo consigliarti assolutamente però, come per ogni piano alimentare dimagrante, è sempre di rivolgerti a un professionista dell’alimentazione.