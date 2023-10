Dimagrire senza fatica? Basta aggiungere due porzioni di verdura al giorno: nuova ricerca rivoluziona tutto

Vuoi dimagrire senza alcuna fatica? Ti basta aggiungere solo due porzioni di verdura ogni giorno secondo una nuova ricerca.

Trovare il proprio peso forma non è certo semplice per chi da anni cerca di perdere peso. Si tratta di un percorso lungo e difficoltoso che richiede tanto sacrificio e costanza. Per dimagrire in maniera efficace, infatti, bisogna mantenersi allenati costantemente e seguire la dieta adatta alle nostre esigenze. Ultimamente si sente spesso parlare dell’efficacia delle diete vegetali, capaci di far perdere quei kg di troppo con il vantaggio di ottenere una pelle molto più luminosa, oltre ad una evidente maggiore energia. Proprio per questo oggi ci inoltreremo in un nuovo modo di mangiare assai in voga in America, chiamato “plant slant“.

Il termine è stato coniato basandosi sullo stile di vita degli ultra centenari che vivono nelle zone blu del mondo, che appunto, mangiano carne ogni tanto, ma si cibano principalmente di vegetali. A dimostrazione di ciò, esiste uno studio che dimostra come l’aggiunta di maggiore quantità di verdura nei pasti faccia perdere maggiore peso.

La dieta “plant slant” che permette di dimagrire: lo studio in merito

Come raccontano migliaia di persone a dieta, seguire dei piani alimentari ferrei non sempre permette di perdere peso. Tuttavia, mangiare gli alimenti giusti potrebbe aiutare molto a ritrovare il proprio peso forma. Diversi esperti, ad esempio, sostengono l’importanza di inserire le verdure nel proprio piano alimentare.

La ricercatrice sulla salute intestinale, la dottoressa Megan Rossi, autrice del libro “Eat More, Live Well”, sostiene infatti che tutti potrebbero trarre grandi benefici dal consumo maggiore di piante, ma senza eliminare completamente la carne. Julie Cox, invece, una coach del benessere che ha studiato ad Harvard ed autrice del libro “The Win Win diet” è sulla stessa lunghezza d’onda della dottoressa Megan Rossi, sostenendo anch’essa che l’alimentazione vegetale è benefica anche senza eliminare carne e latticini.

Alcuni scienziati di Harvard hanno concordato sul fatto che la “plant slent” sia un modello di dieta estremamente salutare. Il loro parere resta infatti quello di mangiare un pasto il cui 50% sia composto da frutta e verdura, il 25% da cereali ed il restante 25% da carne e pesce magro come il pollo o il merluzzo.

Infine, c’è il dottore Ian K.Smith che ha scritto il libro bestseller “The Fit Smash Diet”, un programma alimentare di 30 giorni che sfrutta il potere dei vegetali per perdere peso in modo efficace e duraturo. Unendo piatti vegetariani e una buona dose di carne magra, il dottor Smith è riuscito a creare una dieta che funziona con pochissimi sacrifici.