Dimagrire senza dieta col trucco della gomma da masticare, stravolge senso di fame e desiderio di dolci

Dimagrire senza fare la dieta e sacrifici è possibile se si usa il trucco della gomma da masticare. Ecco come funziona.

Perdere peso è il pallino di tante donne e di tanti uomini che provano ogni giorno delle diete oppure si iscrivono in palestra. C’è però una buona notizia per chi vuole tornare in forma: è possibile dimagrire senza dieta utilizzando il trucco della gomma da masticare.

Come funziona il trucco della gomma da masticare per dimagrire senza fare la dieta

Già da qualche anno si sono diffuse le gomme da masticare che aiutano chi vuole a smettere di fumare. Di recente una start up istraeliana ha ideato invece la gomma da masticare che fa dimagrire senza dover fare alcuna dieta.

Si chiama Sweet Victory e contiene, come principio attivo, l’erba nota come Gymnema sylvestre. Il nome di questa erba in hindi è gurmar che vuol dire “distruttore dello zucchero”. In effetti la funzione principale di questa gomma da masticare è quella di inibire il desiderio di dolci, bloccando appunto i recettori del gusto dolce, favorendo così la perdita di peso.

La start up che ha dato origine a Sweet Victory, per verificare gli effetti della gomma da masticare sul peso, ha effettuato un esperimento su un gruppo di 80 volontari con età compresa tra i 25 e i 45 anni che volevano perdere peso, pur non seguendo alcuna dieta. È stato chiesto loro di masticare una gomma per due settimane tre volte al giorno, dopo i pasti oppure quando avevano voglia di mangiare un dolcetto.

A quanto è stato riferito, il 53% dei partecipanti aveva diminuito il desiderio di zucchero già dal primo giorno. Il quarto giorno tale percentuale era salita al 79%, e già dopo tre giorni la maggior parte dei partecipanti dichiarò di esser riuscita a controllare meglio la fame e la voglia di dolce. Alla fine delle due settimane, l’87% dei partecipanti aveva perso peso, in media 1,3 kg. Mentre l’80% dichiarò di aver mangiato di meno e di esser riuscito a controllare meglio il desiderio di dolci.

Purtroppo questi interessanti risultati sono solo stati riferiti ma non pubblicati su alcuna rivista scientifica, quindi in tanti sono scettici. Bisogna dunque attendere che nuovi studi sulla Gymnema sylvestre e sulla sua efficacia sotto forma di gomma da masticare vengano effettuati e pubblicati su una rivista per essere ritenuti scientificamente rilevanti. Per il momento comunque la commercializzazione di questo chewing gum è stata autorizzata in Israele e anche in Svezia, quindi c’è da aspettarsi che arrivi presto anche in Europa e che possa essere usata da coloro che vogliono vincere il desiderio di dolci e perdere peso senza fare alcuna dieta.