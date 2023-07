Dimagrire grazie ai colori, arriva la dieta verde: meno 4 kg in 15 giorni

Perdere peso velocemente? Ora è possibile grazie alla dieta verde: dimagrire non è mai stato così divertente!

Con l’arrivo dell’estate si cercano mille soluzioni, le più rapide, al fine di perdere peso, in vista della tanto temuta prova costume. Non solo poiché i mesi più caldi rappresentano il periodo perfetto per intraprendere una dieta, dato il netto calo di appetito, a causa della calura. È cominciata la corsa ai trend riguardanti l’alimentazione e il benessere, magari seguendo la scia di qualche influencer, pronta a mostrare i benefici nonché gli ottimi risultati in tempi record.

Inevitabile che la curiosità aumenti sempre di più fino a testarne l’efficacia sulla propria pelle. Recentemente si parla sempre più spesso della cosiddetta dieta verde che sta catalizzando l’attenzione di tante persone. Un nome brioso e allegro, legato al mondo dei colori e in questo caso associato a quella cromia che simboleggia la speranza.

Un “sacrificio” che potrebbe trasformarsi in un gioco, divertendosi nell’individuare i cibi consentiti e ogni giorno poter variare, seppur nel limite del possibile. Una vera e propria novità che stravolge completamente il proprio stile di vita. Di seguito, perciò, si approfondisca nel dettaglio la nuova frontiera per mantenersi in forma, dagli effetti a dir poco immediati.

Dieta verde, come perdere 4 kg in soli 15 giorni

Sono grandi le aspettative intorno alla dieta verde che garantisce la perdita di 4 kg diluiti in due settimane. Non sono pochi, anzi, il risultato si noterebbe ad occhio nudo. Ma prima di tutto è bene specificare quanto questo articolo abbia il solo scopo divulgativo e informativo, escludendone la sostituzione in luogo di esperti e professionisti.

Oltretutto, essendo un regime alimentare che priva l’organismo di alcuni nutrienti importanti, risulta fondamentale consultare il proprio medico di fiducia, soprattutto nel caso di intolleranze o patologie, prima di approcciarvisi. Difatti essa è ipocalorica, quindi a basso contenuto di calorie, prevedendo il consumo di pietanze prevalentemente a base vegetale.

Essendo particolarmente restrittiva, non può durare a lungo, anche per una persona in buona salute, a maggior ragione qualora dovessero presentarsi problemi di salute. Nonostante tali ‘controindicazioni’ assicura comunque una certa seppur limitata varietà. Ad esempio, per la colazione si alterna a una tazza di latte scremato con i cereali un bicchiere di succo d’arancia accompagnato da 3 fette biscottate integrali su cui spalmare del formaggio magro o una marmellata light, senza zuccheri.

Per il pranzo ci si può sbizzarrire, da un’insalata mista con della ricotta alla minestra di verdure. Contemplati sia il pesce che la carne alla piastra, escludendo l’aggiunta di particolari condimenti oppure un piatto di pasta al semplice sugo di pomodoro.

Per gli spuntini di metà giornata, sia mattina che pomeriggio, è possibile concedersi un frullato, senza zuccheri, yogurt, frutta di stagione e la variante secca, come le mandorle o ancora una barretta ai cereali. Anche la sera, principalmente carne o pesce, alternati ad una bella frittata con contorno di insalata e pomodori o ancora riso in brodo vegetale. Tante le alternative per assicurarsi una silhouette splendente, alla fine del ciclo, pronti per una prova costume davvero sorprendente.