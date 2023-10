Diletta Leotta e Loris Karius verso il matrimonio? Il dettaglio che fa sperare i fan

Diletta Leotta e Loris Karius stanno per sposarsi? C’è stato un dettaglio che non ha lasciato indifferenti i fan: eccolo.

La giornalista sportiva, diventata nota grazie a DAZN, è appena diventata mamma della piccola Aria. La sua primogenita è infatti nata dalla storia d’amore con Loris, di cui si è profondamente innamorata e con cui ha iniziato un meraviglioso percorso di vita. Sempre più attiva sui social, Diletta non può fare a meno di condividere con i fan alcuni scatti più importanti della sua quotidianità e della sua vita personale e famigliare. Non mancano infatti fotografie in compagnia della sua bambina e del suo fidanzato.

Le voci dicono però che tra i due potrebbero presto esserci i fiori di arancio: quanto c’è di vero in queste indiscrezioni? L’indizio ha intanto fatto attirare l’attenzione su di sé.

Diletta Leotta e quell’anello che non lascia indifferenti: si sposerà?

Il volto amatissimo di DAZN ha vissuto la sua prima gravidanza e ha messo al mondo la piccola Aria, che lei ha definito più volte la sua ragione di vita. La bambina è nata proprio nel giorno del suo compleanno e la sua bellezza ha già conquistato l’attenzione di tutti. Numerosissimi sono infatti stati i fan che si sono congratulati con lei e che hanno messo in evidenza la magia di quel momento.

Tra lei e Loris Karius le cose, si sa, vanno più che bene, tanto da mostrarsi sempre più innamorati e affiatati. C’è adesso chi pensa che i due possano anche sposarsi, e un indizio social ha fatto alimentare i dubbi. Sul suo profilo Instagram ufficiale, la “Dilettona nazionale” ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono nella sua camera ad letto con un fisico che ha fatto invidia a molti, considerando soprattutto la sua recentissima gravidanza. Ad attirare ancor di più l’attenzione dei followers è stato però un altro particolare.

La Leotta indossa infatti un anello bellissimo al dito, che ha fatto immaginare un futuro roseo per lei e per il suo fidanzato: sono stati in molti ad aver immaginato che possa trattarsi di un vero e proprio anello di fidanzamento, regalatole da Loris Karius per un’eventuale proposta di nozze. Ancora non si hanno informazioni a riguardo, ma i fan sperano senz’altro che i due possano – finalmente – pronunciare il fatidico sì, con la presenza della loro piccola Aria che rappresenta il frutto del loro amore. E intanto la bellezza di Diletta continua a non passare inosservata.