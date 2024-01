Il tempo passa, ma il cappotto color cammello non passa mai, come ci insegna Diletta Leotta

Diletta Leotta sfoggia il cappotto color cammello in grande stile. Ecco il must have di questo 2024 e come abbinarlo per essere alla moda!

Il cappotto color cammello esiste da decenni, ma non passa mai di moda! Anche per questo inverno 2024, questo capo d’abbigliamento è un must.

Lungo, largo, caldo, solitamente fatto in cashmere o lana, questo tipo di cappotto si abbina perfettamente con ogni tipo di colore e stile.

A presentarcelo al meglio è la nostra splendida Diletta Leotta. Infatti, per una trasferta di lavoro a Bilbao allo Stadio di San Mamés, la conduttrice sportiva ha optato per un look totalmente beige.

Tailler a costine sui toni del marrone chiaro e maxi cappoto color cammello poggiato sulle spalle.

E’ proprio questo ultimo dettaglio a rendere raggiante la neo mamma.

Scopriamo insieme le regole per abbinare questo capo d’abbigliamento e scoviamo tutti i pro. Mai più senza cappotto color cammello!

Cappotto color cammello: tutto quello che c’è da sapere

Il cappotto color cammello indossato da Diletta Leotta prende subito posto come must per questo inverno 2024.

Questo capo è un evergreen per questa stagione, si abbina quasi con tutto e rende ogni stile unico nel suo genere.

Le mode cambiano ogni anno, i gusti pure, ma il cappotto cammello rimane sempre una sicurezza. Chi lo indossa aggiunge sempre un tocco di stile al proprio look, come se fosse la ciliegina sulla torta da avere sempre nell’armadio.

Il bello di questo capo è che può essere modificato in base al proprio stile. Il più quotato è il cappotto dritto, doppiopetto e lungo, ma è molto richiesto anche quello a forma a uovo oversize. Paura di sembrare più gonfia con un cappotto largo? Scopri quali tipi di cappotti slanciano la figura!

Tanto amato pure il modello a vestaglia con collo sciallato e cintura coordinata.

Alla moda per questo 2024, la versione teddy super pelosa o il simil trench.

Ma come abbinare questo capo d’abbigliamento? Si può decidere di seguire le linee guida utilizzate da Diletta Leotta. Un look total beige reso più caldo e avvolgente proprio dal cappotto cammello.

Se vuoi essere più casual, indossa questo “coprispalla” sopra un jeans a vita alta e un maglione oversize o optare per un dolcevita o maglione a girocollo insieme a dei pantaloni dalla zampa ampia.

Molto sfoggiato sulle riviste, il cappoto viene anche portato sopra una camicia e una gonna mini a vita alta. Vanno bene anche tubini e chemisier.

Hai bisogno di vedere per trovare la giusta ispirazione? Scopri come abbinarlo con ogni capo d’abbigliamento!

Se pensi di aver freddo una volta uscita di casa, sappi che il cappotto cammello si porta perfettamente con sotto un maxi gilet o un soprabito.

Pensi che il beige non ti stia bene? Opta per tinta nera e vedrai che stile rock darai al tuo look.