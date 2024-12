Con pochi ingredienti puoi preparare un digestivo fatto in casa super efficace

Come preparare un digestivo fatto in casa efficace? Ecco la ricetta facile e veloce per un digestivo sia con alcool che senza!

Se la digestione sembra non essere andata a buon fine o semplicemente hai mangiato più del solito, specialmente nei giorni di festa, potresti aver bisogno di un buon digestivo fatto in casa efficace.

In commercio, specialmente le parafarmacie e le erboristerie, propongono degli integratori da assumere al bisogno per favorire la digestione, se non hai nulla di tutto ciò in casa probabilmente con degli ingredienti che hai in cucina potrai realizzare un digestivo fai da te adatto a tutti!

Digestivo fatto in casa efficace, come prepararlo in poco tempo

Per poter favorire la digestione bastano pochi ingredienti. Ecco quindi come ottenere un digestivo fatto in casa efficace da preparare in meno di 5 minuti!

Ingredienti

200 ml di acqua

2 foglie di alloro

1 limone

1 cucchiaino di miele

1 fettina di zenzero

Procedimento

Il procedimento è velocissimo. Dovrai prendere un pentolino e riempirlo d’acqua, quindi portalo sul fuoco. Quando l’acqua bolle dovrai immergere le foglie di alloro che avrai lavato e asciugato con cura in precedenza e la fettina di zenzero. Per poter aggiungere la scorza di un limone quest’ultimo non dovrà essere trattato, quindi è importante sceglierne uno con la buccia edibile. Quindi grattugia la sua scorza cercando di evitare la parte bianca del limone. Versa la scorza gialla del limone all’interno del pentolino con gli altri ingredienti. Spegni la fiamma e copri il pentolino. Lascia in infusione per circa 5 minuti. Prendi le tazze e riempile con il tuo digestivo fatto in casa efficace, potrai renderlo più dolce con un cucchiaino di miele!

Se cerchi altre idee più sfiziose da preparare sempre con ingredienti naturali, non perdere le ricette delle deliziose tisane fai da te sia digestive che drenanti, quindi perfette da gustare dopo le feste natalizie!

In alternativa potresti optare per un classico digestivo con alcool e prepararlo con ingredienti che hai in dispensa. Uno dei più efficaci in assoluto è a base di rosmarino, trattandosi di un liquore dovrà rimanere in un luogo fresco e asciutto per almeno 2 settimane.

In questo caso dovrai unire in un contenitore il rosmarino, l’alcool e la scorza di un limone. Trascorso il tempo richiesto potrai allungarlo con l’acqua e renderlo più dolce con lo zucchero.

Dovrà essere poi cotto per circa 5 minuti e lasciato riposare in dispensa per altre 2 settimane. Dopodiché sarà pronto per essere gustato! Chiuso dura anche 2 anni, mentre una volta aperto dovrà essere consumato nel giro di 30 giorni.