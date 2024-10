Dieta dello yogurt: pro, contro e come funziona

Avrete, probabilmente, sentito parlare della dieta dello yogurt. Si tratta, infatti, di una delle diete più apprezzate degli ultimi tempi, perché consente di sgonfiarsi e depurarsi in meno di una settimana. I benefici dello yogurt sono, ovviamente, diversi: riguardano la pelle, ma anche la salute dell’organismo in generale.

Questo tipo di dieta prevede il consumo di yogurt durante i pasti principali. Scopriamo insieme come funziona la dieta dello yogurt, pro e contro.

La dieta dello yogurt per perdere peso: come funziona

Premettendo che è bene sempre chiedere consiglio al proprio medico prima di apportare modifiche al proprio regime alimentare, la dieta dello yogurt – come anticipato – prevede il consumo di yogurt ai pasti principali con pochi altri alimenti. Ma mangiare solo yogurt a cena o a pranzo fa dimagrire? L’obiettivo sembra essere quello di perdere anche 5-10 kg in due settimane. Chiaramente, si tratta di una dieta sbilanciata.

A ogni pasto, infatti, bisognerebbe consumare uno yogurt – lo yogurt magro può anche essere preparato in casa – in aggiunta a cereali integrali, proteine magre e frutta. Lo scopo è, chiaramente, quello di ridurre l’apporto calorico fornendo, al tempo stesso, alcuni nutrienti per il benessere del corpo. Ciò, però, non è sufficiente.

Pro e contro della dieta dello yogurt: i benefici e le controindicazioni

Ricco di calcio, magnesio, vitamine del gruppo B e probiotici, lo yogurt favorisce la digestione agevolando anche il mantenimento della flora intestinale. Vanta, inoltre, un potere saziante e il calcio presente aiuterebbe il corpo nella combustione dei grassi. Questo tipo di dieta è, quindi, di aiuto per diminuire il gonfiore (sebbene ciò non valga per chi è intollerante al lattosio). A differenza di ciò che si pensa, però, lo yogurt non è ricco di proteine.

Un normale yogurt contiene, infatti, solo cinque grammi di proteine su cento grammi di prodotto (quindici grammi, se si opta per lo yogurt greco). Quindi, non c’è un vantaggio da questo punto di vista. Meglio, quindi, scegliere comunque lo yogurt bianco greco, magro e senza zuccheri aggiunti ma con circa il 2% di grassi. Come detto, essendo una dieta privativa, si va incontro a delle carenze: la dieta dello yogurt non andrebbe seguita per più di 3 giorni, massimo 4 giorni.

Un consumo eccessivo di yogurt potrebbe, inoltre, causare infiammazione intestinale, oltre ad allergie e problemi digestivi. Infine, quindi, è consigliabile chiedere il parere di un professionista che saprà bilanciare una dieta corretta e sana per raggiungere l’obiettivo prefissato senza incorrere in problemi di salute.