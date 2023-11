Dieta Sirt, questi alimenti fanno perdere peso e stimolano l’organismo: ecco come funziona

Conosci la dieta Sirt? Con questi cibi, puoi perdere peso e dare stimoli al tuo corpo. Ecco i segreti di questo tipo di alimentazione.

Quando vogliamo perdere peso, la prima soluzione che ci viene in mente è quella di metterci a dieta. Per perdere i chili di troppo, infatti, la cosa principale è creare un deficit calorico, ovvero ingerire meno calorie di quante se ne consumino.

Nel corso del tempo, abbiamo compreso la fondamentale importanza di scegliere cibi che siano in grado di nutrire il nostro organismo, ma allo stesso tempo darci un senso di sazietà. Uno dei principali motivi per cui le diete vengono abbandonate è proprio il fatto che si prova fame costantemente e questo, primo o poi, fa sì che abbandoniamo il regime alimentare.

La dieta Sirt: grazie a questi alimenti perderai peso facilmente

Un’altra cosa di fondamentale importanza è l’abbinamento dei vari cibi, il contesto e quando li mangiamo nell’arco della giornata. Allo stesso modo, la scelta della dieta ha un peso fondamentale sulla sua riuscita. Ognuno di noi è unico e, proprio per questo, deve scegliere la dieta giusta per sé.

Tra le varie diete dimagranti, vi è anche la dieta Sirt, una vera e propria strategia alimentare che ci permetterà di perdere peso, assumendo degli alimenti specifici. Il nome della dieta, in primis, non è affatto casuale, in quanto si tratta di un regime progettato in modo tale, che gli alimenti specifici presenti stimolino le sirtuine.

Si tratta di sette proteine che agiscono sull’espressione del DNA, andando a promuovere i cosiddetti geni della magrezza e stimolando il nostro metabolismo.

Questa dieta prevede una prima fase, in cui l’apporto calorico è di 1000 kcal al giorno, ovvero un apporto davvero basso, teso a promuovere una forte perdita di peso iniziale. In seguito, sono previsti quattro giorni, in cui le calorie quotidiane salgono a 1500. È prevista, infine, una seconda fase, che dura due settimane ed è un vero e proprio mantenimento.

Se si decide di intraprendere questo regime alimentare, allora ci sono 20 cibi che non possono assolutamente mancare nella nostra dispensa. Si tratta di: cacao amaro, caffè, capperi, cavolo riccio, cipolla rossa, curcuma, datteri, fragole, grano saraceno, levistico, noci, olio extravergine d’oliva, peperoncino, prezzemolo, radicchio rosso, rucola, sedano, soia, tè verde, vino rosso.

Si tratta di tutti gli alimenti che mimano gli effetti del digiuno e dell’esercizio fisico e che sono atti a stimolare il dimagrimento.