Le star del cinema e della televisione hanno un vero e proprio talento per le diete e per la remise en forme. Certo, spesso queste diete non sono super equilibrate o particolarmente pratiche nella vita di tutti i giorni, ma i programmi alimentari seguiti dai vip continuano comunque a dare spunti interessanti. D’altro canto sono le stesse star del mondo dello spettacolo a incuriosirci, sfoggiando corpi perfetti, magari dopo una gravidanza o dopo aver affrontato ruoli particolari sul grande schermo.

Ecco dunque alcune delle diete scelte dalle star per dimagrire.

Tra tutte le diete, quella flexitariana piace tanto a Meghan Markle

Meghan Markle segue quella che potremmo definire una dieta vegetariana part time che si chiama dieta Flexitariana. Si tratta di una dieta che prevede un consumo limitato di carne e pesce, che comunque devono essere solo di una certa provenienza e di una certa qualità.

Leggi anche Sex and the Cancer: il programma che abbatte il tabù sul sesso e il cancro

Il regime alimentare della Duchessa di Sussex è amico del pianeta ed è studiato appositamente per coloro che desiderano diminuire il consumo di carne (che comunque deve essere a Km0 e proveniente da animali alimentati ad erba). Si tratta di un regime vegetariano flessibile che prevede il consumo di carne e proteine animali più volte durante la settimana, pur facendo dei vegetali gli alimenti principali. Insomma si tratta del regime alimentare ideale per coloro che vogliono diventare vegetariani ma che proprio non riescono a rinunciare alla carne e al pesce.

Foto Getty Images | Dominic Lipinski – Pool

Tra le diete spicca quella di Noemi

Quella seguita da Noemi non è stata solo una dieta, ma un vero e proprio percorso personale. Ha dovuto far pace con se stessa per trovare e raggiungere il suo nuovo equilibrio e quindi ricominciare a volersi bene.

Come spiegato da Monica Germani, la nutrizionista di Noemi, il percorso della cantante è stato duro, ma naturale e soprattutto senza restrizioni. Per lei la Germani ha creato il metodo META (Medical Education Transform Action) che si pone come obiettivo la trasformazione psico-fisica del paziente agendo su mente e corpo.

Per Noemi la Germani ha pensato a un cambiamento delle abitudini alimentari senza restrizioni. Durante la dieta infatti Noemi ha sempre avuto la sua libertà di trasgredire e ha imparato a controllarsi bilanciando i pasti successivi. Insomma, più che una dieta Noemi ha semplicemente fatto sue delle nuove abitudini alimentari che la rendono libera di mangiare tutto godendosi ogni momento.

La dieta Sirt di Adele

Adele ha perso circa 30 chili in un anno grazie alla filosofia alimentare Sirt. Si tratta di un programma studiato dai due medici nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten che si basa sull’introduzione, a tavola, di alcuni alimenti definiti appunto Sirt.

Cosa sono gli alimenti sirt? Si tratta di alimenti che regolano il metabolismo, aiutano a costruire i muscoli e aiutano a bruciare i grassi, come ad esempio, tè verde, cioccolato fondente, agrumi, curcuma, cavolo o mirtilli.

A questo regime alimentare poi Adele ha affiancato il pilates e molte passeggiate. Inoltre la cantante ha eliminato il consumo di carne e ha preferito invece quello di latticini e uova, insieme a tutti i tipi di verdura, alla frutta, ai legumi e ai carboidrati.

Dieta delle cinque mani di Victoria Beckham

Victoria Beckham in passato ha detto di seguire la dieta delle cinque mani. In cosa consiste? Semplice: questo stile alimentare consiste nel mangiare cinque volte al giorno proteine, il cui quantitativo deve misurare proprio come il palmo di una mano. Oltre alle proteine via libera a verdure in quantità e a proprio piacimento.