Dieta, questi 10 alementi ti faranno perdere peso: sono utilissimi

Per perdere peso è indispensabile una corretta alimentazione, ma è importante fare chiarezza su ciò che è realmente ipocalorico.

Seguire una dieta specifica non è mai una cosa semplice; un po’ per la fame che ne consegue, ma anche a causa di chi ignora il fatto che alcuni alimenti, seppur possano sembrare innocui, risultano molto più calorici di altri.

Quando si consulta un nutrizionista, dopo un’accurata visita ci verrà data una dieta mirata da seguire nel tempo, cosa che spesso è soggetta a trasgressione. Sebbene sgarrare qualche volta sia assolutamente umano quanto innocuo, ignorare l’elevato apporto di alcuni alimenti solo perché considerati frutta, e di conseguenza, può gravare in maniera significativa sulla nostra linea. Alla luce di ciò è bene conoscere gli alimenti realmente dietetici, e distinguerli da quelli che possono sembrare innocui, ma sono vere e proprie bombe caloriche.

Gli alimenti da inserire assolutamente nella propria dieta

Prima di ‘svelare’ quali sono gli alimenti alleati della nostra linea, andiamo ad analizzare quelli che invece, devono essere consumati con moderazione. I cachi per esempio, sono frutti deliziosi e in grado di saziare gli appetiti più esigenti, ma sono ricchi di calorie e carboidrati. Anche i Fichi sono ricchissimi di fibre, ma l’eccesso può favorire l’aumento di peso. Il mango inoltre, assunto con moderazione: ½ piccolo mango o ½ tazza. Sebbene questi frutti siano ad alto contenuto calorico, altri invece, sono dei veri e propri toccasana per la nostra linea.