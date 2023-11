Dieta per perdere 7 chili in 7 giorni, dimagrisci in maniera rapida: queste sono le regole da seguire

Hai bisogno di dimagrire in modo rapido? Ecco la dieta per perdere 7 kg in 7 giorni: devi solo seguire queste semplici regole.

Una sola settimana per perdere ben 7 kg e dimagrire in modo rapido? È possibile, ma solo seguendo queste regole semplici che ti permetteranno di raggiungere velocemente l’obiettivo: ecco cosa devi fare.

Dimagrire spesso è un processo lungo che richiede tempo e pazienza. Questo alle volte può demotivare chi magari ha molti chili in eccesso e ne deve perdere tanti, ecco allora come fare per dimagrire rapidamente in una sola settimana. Se sei alla ricerca di un dimagrimento veloce è questa la dieta giusta per te: perdi 7 kg in 7 giorni seguendo le regole alla lettera!

Come dimagrire in modo veloce? Ecco la dieta per perdere 7 kg in 7 giorni: tutte le regole

Molte persone hanno come obiettivo la perdita di peso, per motivi di salute o semplicemente per un fattore estetico. Di fronte a diete lunghe e al dimagrimento lento ci si può spaventare: ecco quindi come fare per migliorate il proprio aspetto fisico in pochissimo tempo. In soli 7 giorni si possono perfette fino a 7 kg seguendo un regime molto restrittivo ipocalorico, che ovviamente non può essere adatto a tutti. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente le calorie ogni giorno in modo da creare il cosiddetto “deficit calorico“, l’unico modo che esiste per poter dimagrire. Solitamente quindi si prevede un apporto di circa 800-1200 calore al giorno, quindi davvero poche considerando la media di una persona adulta. Ma cosa bisogna mangiare? Vediamo quali sono gli alimenti consigliati e come combinarli.

Alla base del regime alimentare ipocalorico della dieta che consente di perdere 7 kg in 7 giorni ci sono specifici alimenti. Largo spazio alle verdure, sia crude e quindi da consumare come insalata e sia sotto forma di zuppa, quindi cotte con brodo vegetale. Per quanto riguarda la fonte proteica vanno bene le carni bianche come il pollo, da consumare alla griglia con l’aggiunta di lattuga, pomodori e cetrioli, e un filo di olio extravergine di oliva.

Da evidenziare con massima importanza la pericolosità dell’approccio a una dieta così restrittiva. Ci possono essere infatti effetti collaterali come affaticamento, debolezza, malnutrizione. Una perdita di peso ottenuta in questo modo inoltre tende ad essere temporanea perché il corpo è costituito maggiormente da massa muscolare e acqua, per cui il grasso perso potrebbe essere minimo. Il consiglio più utile è quindi sempre quello di perdere peso in modo equilibrato, una una dieta bilanciata e programmata da un esperto in nutrizione. Associare attività fisica regolare può aiutare non solo a dimagrire, ma anche a stare bene in salute!