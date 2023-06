Dieta pausa pranzo: cosa mangiare e cosa evitare, tutti i consigli

La pausa pranzo è un momento di relax che deve essere funzionale per aiutare a ritrovare le energie. Ecco cosa mangiare e cosa evitare.

Quando si segue una dieta è importante scegliere in qualsiasi momento della giornata degli alimenti nutrienti, che possano fornire il giusto apporto di energie a corpo e mente per continuare la giornata. La pausa pranzo è un momento che può durare delle ore, oppure che può essere piuttosto breve.

A prescindere dal regime alimentare che si segue, è necessario in quell’arco di tempo scegliere qualcosa di leggero e veloce da consumare, specialmente se si è a dieta. Un pranzo, seppur rapido, è bene che sia equilibrato e che contenga le giuste quantità di nutrienti di cui ha bisogno il corpo.

Cosa mangiare in pausa pranzo quando si segue una dieta

Durante la pausa pranzo è fondamentale includere nel pasto una varietà equilibrata di alimenti come carboidrati complessi, proteine magre, frutta e verdura. Nel caso dei carboidrati si può scegliere ad esempio tra cereali integrali, pane integrale e riso, che aiuteranno a fornire energia a lungo termine mantenendo stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Per quanto riguarda le proteine è possibile optare per una vasta scelta tra quelle vegetali e animali, come ad esempio fagioli, piselli, fave, tofu, seitan, e così via. Oppure pollo, tacchino, uova e pesce, che aiuteranno a raggiungere un senso di sazietà e a sostenere la crescita e il ripristino dei tessuti nel tempo. Sarà importante includere anche frutta e verdura per integrare il giusto apporto di vitamine, antiossidanti e minerali all’organismo.

Come verdura si può optare per quella a foglia verde, pomodori, cetrioli, zucchine, carote, ecc. Per il condimento invece si può puntare su del semplice olio EVO, ricco di acidi grassi monoinsaturi, utili per il benessere del cuore e del sistema cardio-vascolare, o si possono utilizzare anche limone, aceto e salsa yogurt, mentre sarà necessario fare attenzione alla quantità di sale e di altre salse più caloriche.

Le porzioni di cibo andranno preparate in base alle proprie esigenze e al proprio deficit calorico. Per capire la corretta quantità di alimenti da integrare correttamente, sarà necessario rivolgersi ad un nutrizionista. In linea generale, sarà importante preparare pasti vari, che sarebbe meglio portare da casa a lavoro o in qualsiasi altro luogo, se necessario, senza cedere ad alimenti preconfezionati o già pronti.

È importante ricordare anche che non bisogna mai saltare i pasti, pensando che questo serva a dimagrire. Seguire un’alimentazione sana associata all’attività fisica aiuterà col tempo a ritrovare un’equilibrio, senza dover ricorrere a digiuni o ad uno squilibrio alimentare giornaliero. Ciò porterebbe soltanto a ottenere l’effetto contrario.

I cibi da evitare e le ricette da provare assolutamente

I cibi da evitare saranno quelli ad alto contenuto di grassi saturi, zuccheri aggiunti e che possono contenere un’eccessiva quantità di sale. Tra questi, troviamo gli alimenti fritti, dolci confezionati, bevande gassate e zuccherate e alimenti che contengono molti conservanti e additivi artificiali. Questo tipo di cibi potrebbero portare solamente a un calo energetico e ad altre problematiche se consumati in modo eccessivo nel tempo.

Tra alcune ricette semplici da seguire per una pausa pranzo ottimale, si possono realizzare piatti come: