Dieta di Okinawa, cosa mangiano i centenari dell’isola giapponese: ecco il segreto per vivere a lungo

Conosci la dieta di Okinawa? Ecco cosa mangiano i centenari dell’isola per poter vivere a lungo: davvero incredibile!

Essere dieta, di tanto in tanto, per scendere qualche kg superfluo, è ciò che serve al nostro corpo per rimettersi in carreggiata. Quante volte, infatti, tornando dalle vacanze estive o semplicemente dalle vacanze di Natale, siamo saliti sulla bilancia e siamo rimasti sorpresi? Pronunciando la fatidica frase “da domani dieta!“. Ebbene, essere a dieta non significa necessariamente dimagrire tantissimi kg o rinunciare chissà a che cosa, ma vuol dire anche seguire uno stile di vita perfetto o perlomeno sano.

A tal proposito vogliamo farvi conoscere la dieta di Okinawa. Quest’ultima altro non è che una dieta presente nell’isola giapponese di Okinawa che consente alla popolazione del luogo di essere longeva. Vediamo insieme, di seguito, qual è il segreto per poter vivere a lungo ed in modo sano.

Scopri la dieta di Okinawa: solo così si potrà essere molto longevi

Okinawa è una dell’isole dell’arcipelago del Giappone, meglio conosciuta al mondo come l’isola in cui è nata una delle arti marziali più famose al mondo: il karate. Nonché una delle più attive e sanguinarie durante la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, anche se probabilmente non ne avrete sentito parlare molto, costituisce una delle isole più importanti. Detto ciò, la cosa che sorprende maggiormente tutti, oltre la notorietà di cui sopra, è la longevità dei suoi abitanti.

Coloro che abitano in questo luogo sono molto anziani, ma godono di ottima salute. Infatti sono, insieme ad altri presenti nei 4 luoghi più antichi della terra, i più vecchi al mondo. Dov’è il loro segreto? Come riescono a vivere così a lungo e soprattutto in queste condizioni? Tutto risiede in una perfetta dieta. Vediamo in cosa consiste.

Sappiamo bene che una dieta ben equilibrata ed un’alimentazione alquanto perfetta non fa altro che migliorare la nostra vita. Migliora la prestazione dei nostri muscoli, fa sì che il nostro corpo e la nostra mente riescano ad essere coordinati tra loro e soprattutto migliora la qualità della vita facendo sì che si possa vivere più a lungo. Lo sanno bene gli abitanti di Okinawa.

La loro dieta si basa unicamente sul consumo di: vegetali a foglie verdi, pesce, riso integrale, cereali, maiale selvatico e prodotti di soia. Inoltre amano tantissimo il tè che viene bevuto più volte al giorno. Rinunciano completamente alle farine raffinate, agli zuccheri ed in particolare alla carne rossa, trovando così un perfetto equilibrio. A tutto ciò aggiungono anche un lungo riposo quotidiano e soprattutto una perfetta e costante attività fisica.