Dieta di autunno depurativa: molto funzionale per la perdita di peso

La dieta di autunno: depura, è molto funzionale per la perdita di peso e aiuta a riprendere l’abitudine di una buona alimentazione.

Dopo la lunga stagione estiva fatta di relax, divertimento e cibi pieni di grassi saturi, si torna alla solita routine. La dieta di autunno serve principalmente per ripristinare il proprio equilibrio, depurando tutto l’organismo.

E’ una dieta piena di gusto e include, oltre alla verdura e frutta di stagione, anche i carboidrati i che servono per affrontare lo stress e influiscono positivamente sui livelli di serotonina. In questa tipologia di alimentazione i cibi da mangiare sono quelli che ci dona la natura nella stagione autunnale. Per esempio la zucca che è ricca di Omega 3, acidi grassi, vitamina A, sali minerali, antiossidanti e carotenoidi. Ovviamente non possono mancare la vitamina C e il potassio che possiamo assimilare mangiando frutta di stagione come: rape rosse, melograno è kiwi.

La frutta e la verdura di stagione sono un toccasana, soprattutto quelle del periodo autunnale.

Cosa mangiare nella dieta di autunno

Per un effetto depurativo oltre alla zucca, alle rape rosse, al melograno e al kiwi, bisogna mangiare anche: uva, pere, mele, cavoletti di Bruxelles, carciofi, cavolo e funghi. Ricchi di fibre dall’effetto detossinante.

Ecco il menu settimanale della dieta di autunno:

Lunedì:

Colazione: tè verde con fette biscottate e marmellata.

Spuntino della mattina: crackers integrali o di soia.

Pranzo: riso con funghi e parmigiano.

Spuntino pomeridiano: pera o mela.

Cena: minestra di legumi, cavolo cappuccio e pane di segale.

Martedì:

Colazione: tè verde, fette biscottate e marmellata.

Spuntino della mattina: 10 g di noci con 150 gr di kiwi.

Pranzo: pasta con legumi, zucca e verdure.

Spuntino pomeridiano: yogurt.

Cena: pesce con broccoli e pane integrale.

Mercoledì:

Colazione: latte e cereali.

Spuntino della mattina: crackers integrali o di soia.

Pranzo: frittata con ortaggi e verdure.

Spuntino pomeridiano: melograno.

Cena: vellutata di zucca, pollo e carciofi.

Giovedì:

Colazione: tè verde, fette biscottate, marmellata.

Spuntino della mattina: 150 gr di uva.

Pranzo: pasta con legumi e rapa rossa.

Spuntino pomeridiano: yogurt magro.

Cena: minestra di verdure con pane integrale e formaggio magro.

Venerdì:

Colazione: tè verde, fette biscottate, marmellata.

Spuntino della mattina: crackers integrali o di soia.

Pranzo: uovo sodo con quinoa o farro o grano saraceno e cavolini di Bruxelles.

Spuntino pomeridiano: kiwi.

Cena: scaloppine con funghi e spinaci.

Sabato:

Colazione: latte e cereali.

Spuntino della mattina: pera o mela.

Pranzo: riso con zucca, ceci e broccoli.

Spuntino pomeridiano: yogurt di soia.

Cena: pesce con insalata di cavolo.

Domenica:

Giornata libera ma senza esagerare. L’unico appunto è quello di abbinare sempre frutta e verdura.

La dieta di autunno può far perdere fino a 5 kg, facendo però attenzione a non mangiare grassi saturi. Fondamentale è bere almeno 2 litri di acqua al giorno.