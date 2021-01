Quando vi sentite gonfie e appesantite, avete la pelle spenta e poche energie, significa che è giunto il momento di seguire una dieta detox. Si tratta di una dieta con menu settimanale, disintossicante e depurativa che in soli 7 giorni aiuta a eliminare le tossine e i liquidi in eccesso. Con la prova costume alle porte questo tipo di regime alimentare è ideale per sgonfiarsi, contrastare la ritenzione idrica e avere una pelle luminosa e senza imperfezioni. Alla base del menu della dieta detox 7 giorni ci sono delle regole molto semplici: l’alimentazione deve essere sana ed equilibrata, con grande attenzione a tutti i cibi che aiutano la funzionalità intestinale, in particolare sono da evitare le proteine animali, da sostituire con fibre e proteine di origine vegetale, ed è necessario introdurre sostanze antiossidanti, bere moltissimo e ridurre al minimo i grassi e gli zuccheri.

Dieta detox per dimagrire in 15 giorni

Gli antiossidanti sono tra gli elementi più importanti nelle diete in generale e specialmente nel menu, perché aiutano a contrastare i radicali liberi, principali responsabili dell‘invecchiamento cutaneo. I cibi ricchi di antiossidanti sono frutta, ortaggi e legumi, inoltre nel menu della dieta dovrete inserire tutti quei cibi che sono ricchi di vitamina C, di carotene, ossia tutti gli alimenti, come gli agrumi, dal colore arancione, giallo o rosso. Importanti per la loro azione depurativa anche i composti fenolici, presenti in grandi concentrazioni nell’uva, ma ricordatevi di non esagerare col consumo di questo frutto perché è ricco di zuccheri. Tutti questi alimenti devono far parte anche di una dieta detox di 15 giorni.

Dieta detox in soli 3 giorni

Se preferite eliminare le tossine e depurare l’organismo in meno tempo, potrete tranquillamente seguire questo tipo di schema anche in soli 3 giorni. Adatta, quindi, a chi vorrebbe sgonfiarsi e disintossicare l’organismo dopo giorni di abbuffate a causa di feste o eventi in particolare. Potreste arricchire la vostra alimentazione con centrifughe, frullati e tanti altri tipi di prodotti a base di frutta e verdura!

Leggi anche Perché esagerare con gli zuccheri fa male all’organismo

Un giorno di dieta detox

Dai 15 giorni fino ad arrivare ad un giorno della settimana, la dieta detox 1 giorno esiste ed è super fattibile, purché venga accompagnata da alimenti equilibrati e ricchi di nutrienti. Quindi, privilegiate frutta e verdura, optate per tanto movimento fisico e preferite zuppe e frullati durante i pasti principali e le merende!

Dieta detox: menù settimanale completo

Ecco nello specifico un esempio di menù settimanale della dieta detox. Seguire un menu settimanale disintossicante vi permetterà non solo di depurare l’organismo e ritrovare il benessere ma anche di perdere i liquidi in eccesso. Aggiungete a questo menù verdura a volontà e bevete almeno due litri di acqua al giorno o tisane detox non zuccherate.

Lunedì

colazione : macedonia di frutta con 2 cucchiai di muesli integrali e 1 tazza di tè verde.

: macedonia di frutta con 2 cucchiai di muesli integrali e 1 tazza di tè verde. pranzo : verdure crude (carote, pomodori, radicchio, insalata belga, finocchi), 150 g di nasello al vapore, 1 kiwi.

: verdure crude (carote, pomodori, radicchio, insalata belga, finocchi), 150 g di nasello al vapore, 1 kiwi. Spuntino: uno yogurt magro (125 gr) e 200 gr di frutta

cena: 1 porzione di orata con verdure al vapore, 3 gallette di riso

Martedì

colazione: 1 yogurt magro (125 g) e 250 gr di frutta

pranzo :80 g di insalata di riso integrale condito con un pomodoro, sedano, mais e mandorle.

Spuntino: 1 tazza di infuso di ortica o 1 tisana al finocchio; 200 gr di frutta

cena : 100 grammi di petto di pollo grigliato con aromi. Melanzane alla griglia e gallette di riso.

Mercoledì

colazione : 1 tazza di latte scremato (200 ml) e 40 g di pane integrale tostato

pranzo: 70 g di riso bollito con 200 gr di cavolfiore lessato condito con olio crudo;

Spuntino: uno yogurt magro (125 gr) e 200 gr di frutta

cena: minestrone ai cereali, 200 gr di spinaci lessati conditi con olio crudo

Giovedì

colazione: 1 yogurt magro (125 g); 250 gr di arance

pranzo: 100 gr di quinoa con pomodoro e basilico. E 50 gr di tonno al naturale

Spuntino: 1 tazza di infuso di ortica o 1 tisana al finocchio; 200 gr di frutta

Cena: 100 gr di nasello cotto al vapore, con zucchine e carote al vapore. Un cucchiaio di olio a crudo come condimento.

Venerdì

colazione: macedonia di frutta con 2 cucchiai di muesli integrali e 1 tazza di tè verde.

Pranzo: 100 gr di fesa di tacchino con insalata verde condita con olio evo a crudo

Spuntino: 1 tazza di infuso di ortica o 1 tisana al finocchio; 200 gr di frutta

Cena: minestra di orzo e prezzemolo, preparata con 30 gr di orzo, cotto in 1 l di brodo vegetale e cosparsa di prezzemolo tritato

Sabato

Colazione: 1 tazza di latte parzialmente scremato (200 ml); 40 gr di pane integrale tostato;

Pranzo: misto di verdure al vapore e un pezzetto di formaggio stagionato

Spuntino: uno yogurt magro (125 gr) e 200 gr di frutta

Cena: 130 g di merluzzo lesso, condito con olio crudo, succo di limone e prezzemolo e 200 gr di carote alla julienne condite con olio e limone.

Domenica

Colazione:frutta, spremut a, una fetta biscottata e miele.

a, una fetta biscottata e miele. Pranzo: tortino di verdure (zucchine, carote, ricotta, 1 uovo e 1 cucchiaio di formaggio) al forno.

Spuntino: 1 tazza di infuso di ortica o 1 tisana al finocchio; 200 gr di frutta

Cena: 130 g di trota o sogliola al forno; 200 g di spinaci lessati conditi con olio crudo;

La dieta detox è molto apprezzata soprattutto quando si avvicina la prova costume oppure dopo le feste, quando si sente di più il bisogno di sgonfiarsi e ritrovare la linea. Tra le diete detox più conosciute c’è la dieta detox Juice Plus, nata in America e molto popolare sui social. Il menu della dieta detox Juice Plus si basa su integratori alimentari prodotti dall’omonima società americana, integratori che vanno a sostituire per una settimana i pasti tradizionali. Alimentarsi con capsule, barrette e zuppe in polvere può portare ad un rapido dimagrimento che tuttavia, la maggior parte delle volte è solo apparente e in poco tempo si riprende il peso perso. Per depurarsi in maniera sana e per disintossicare il corpo in vista del benessere e di una forma migliore non affidatevi a diete drastiche, digiuni e sostitutivi dei pasti ma seguite una dieta detox settimanale sotto la supervisione di un nutrizionista o di un esperto.

La dieta detox funziona?

Ci si domanda spesso se la dieta detox funziona davvero e come per tutti i regimi alimentari ipocalorici va sottolineato che limitando o rimuovendo determinati alimenti si può correre il rischio di provocare un effetto yo-yo nel momento in cui gli stessi verranno reintegrati nell’alimentazione. La perdita di peso dovrebbe essere sempre legata ad un percorso di modifica delle proprie abitudini alimentari per trovare il proprio schema equilibrato. Con questo tipo di alimentazione c’è il rischio di poter ottenere un dimagrimento rapido ma non definitivo. L’importante è pensare a questo tipo di dieta come un regime alimentare depurativo per eliminare tossine, liquidi e scorie in eccesso e sgonfiarsi, poi, trascorsi i 7 o i 15 giorni di dieta dovrete proseguire con un’alimentazione equilibrata come la dieta mediterranea. Infine, non dimenticate mai di praticare attività fisica costante, almeno due volte a settimana.