Dieta del digiuno intermittente, gli effetti sulla salute: tutti i pro e i contro

Il digiuno intermittente è davvero efficace? Vediamo tutti i pro e i contro del regime alimentare più diffuso degli ultimi anni, ecco la verità.

Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare del digiuno intermittente come una delle migliori tecniche per perdere peso e non solo. Con il tempo, però, sono stati molti gli esperti che ne hanno tessuto le lodi e altri che invece lo hanno sconsigliato, additandolo come dannoso e poco utile. Qual è la verità? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Con il termine “digiuno intermittente” si intende un modo di alimentarsi che non si basa sulla quantità di calorie introdotte ma sugli orari. La dieta media di una persona dovrebbe prevedere almeno 5 pasti (colazione, pranzo, cena e due spuntini), da distribuire nell’arco di tutta la giornata.

Nel digiuno intermittente questi vengono concentrati in una fascia oraria ben definita, lasciando poi la restante parte della giornata in astensione dal cibo. Si tratta di ore che possono variare dalle 16 alle 48, in base a come il digiuno è inserito nel regime alimentare. Ma quali sono i pro e i contro di questo metodo?

Digiuno intermittente: quali sono le conseguenze sulla salute?

Come riportato da microbiologiaitaliana.it, il digiuno intermittente ha degli aspetti molto positivi. Tra questi c’è in primis la perdita di peso, dovuta ad un metodo che si rifà alle funzioni primordiali del corpo umano. Come spiega il noto sito, l’organismo dell’uomo si è sviluppato in situazioni di difficoltà, quando il cibo scarseggiava e il corpo doveva dar fronte a lunghi periodi senza nutrimento.

Questa dieta stimola proprio tale meccanismo, andando a migliorare quelle che sono le funzioni metaboliche. Così si avranno non pochi benefici sia per quanto riguarda il peso corporeo, che le condizioni generali. È stato dimostrato, infatti, che il digiuno intermittente è vantaggioso nei casi di obesità e diabete e anche per tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Ma non è tutto.

Come ogni cosa, anche il regime alimentare in questione ha degli effetti negativi. Le lunghe ore passate senza cibo, infatti, potrebbero portare a debolezza e vertigini, oltre a causare ipoglicemia. Per tutti questi motivi è sempre bene consultare un medico o un esperto che, in base alla propria situazione personale, saprà consigliare se e come inserire il digiuno intermittente nella propria dieta.

Secondo mcirobiologiaitaliana.it ci sono diversi modi per farlo. Il primo sarebbe il metodo 5:2, dove in una settimana di 7 giorni 5 sono di alimentazione normale e 2 di digiuno. Un altro metodo è quello di applicarlo durante tutta la giornata, alternandolo alla normale dieta.