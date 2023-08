Dieta dei 7 giorni: meno 3 chili in pochissimo tempo

Esiste davvero una dieta dei 7 giorni, grazie a cui è possibile perdere ben tre chili in così poco tempo? Cosa c’è da sapere a riguardo

Sono tante le persone che decidono di dimagrire nel periodo precedente alla partenza per le vacanze, in modo tale da non sentirsi magari a disagio all’appuntamento con la “prova costume”. Altri, invece, si ritrovano a fare l’esatto contrario, quindi a dover smaltire quanto accumulato nel periodo trascorso al mare o in montagna, dove magari ci si è concessi qualche pranzo o cena di troppo in compagnia di amici e parenti degustando le prelibatezze del luogo.

L’idea di dover smettere, almeno per un periodo più o meno lungo, di mangiare i propri cibi preferiti può però scoraggiare non poco e può portare a guardare ancora con meno entusiasmo all’autunno, una stagione che non tutti amano. Qui entra in gioco la dieta dei 7 giorni, che promette di aiutare a perdere peso senza enormi sacrifici: sarebbe in grado di far dimagrire 3 chili in un periodo di tempo così breve. Cosa sapere a riguardo?

Dieta dei 7 giorni: ottieni il risultato in poco tempo

Esiste davvero una dieta dei 7 giorni, grazie a cui è possibile eliminare quei pochi chili di troppo senza dover fare sacrifici a lungo? La risposta sembrerebbe affermativa e la cosa non potrà che fare piacere a chi già in passato ha provare a dimagrire, ma alla fine si è reso conto di non riuscire a reggere a lungo e ha mollato senza ottenere il risultato desiderato. Questo sistema pare possa essere adottato in ogni periodo dell’anno, anche adesso se si ha la necessità di tornare alle attività quotidiane con un migliore stato di forma e sentirsi più a proprio agio con se stessi.

L’idea è venuta a uno dei dietologi più noti, Pierre Dukan, che ha deciso di modificare parzialmente il regime alimentare che lui stesso aveva creato, in modo tale da riuscire a essere più snelli, ma allo stesso tempo senza fare troppe rinunce. E a beneficiarne non potrà quindi che essere anche l’umore, consapevole di come il periodo in cui fare “ristrettezze” sia davvero ridotto.

Il segreto della dieta dei 7 giorni, che si caratterizza rispetto alle altre per il periodo ridotto a cui dover sottostare ai sacrifici alimentari, sta nel dedicare l’attenzione ogni giorno a un aspetto differente.

Il primo giorno è dedicato alla frutta, a cui potranno sottostare senza grandi difficoltà anche chi non la ama in modo particolare. Si può, ad esempio, scegliere un frutto che si ritiene essere di maggiore gradimento e concentrarsi su quello. Se possibile, meglio evitare fichi, banana e uva proprio perché hanno un maggior numero di calorie rispetto agli altri.

Il secondo giorno è dedicato alle verdure: ognuno può scegliere quelle che preferisce, a condizione di non eccedere troppo con l’olio. Tra i più adatti ci sono la lattuga, utile per chi ha difficoltà a digerire, e ii broccoli, che hanno diverse vitamine.

Il terzo giorno prevede invece un mix tra frutta e verdura. Chi li ama può ad esempio unirli e realizzare un centrifugato, in modo tale da assaporare tutte le proprietà nutrienti.

Anche il quarto giorno è dedicato alla verdura, senza alcuna limitazione a livello di quantità, oltre a banane e latte. L’unica condizione che viene richiesta è quella di puntare su una colazione con latte e banane, che possono essere consumati anche nelle ore successive, utili per eliminare le scorie dall’organismo. In questa fase che ci si può concedere anche il pane, ma integrale e non più di 45 grammi.

Il quinto giorno sarà possibile concedersi un riso con il pomodoro, ideale perché combina verdure e cereali. Chi le ama può fare un frullato utilizzando pomodoro, sale e olio, ideale anche a merenda.

Il sesto giorno c’è un vero e proprio menu da seguire: riso bollito a pranzo, una centrifuga di verdura e metà giornata e verdure a cena (sia cotte sia crude).

Il regime alimentare si conclude il settimo giorno con un mix che comprende quello che si è mangiato nei giorni precedenti, quindi frutta, verdura e riso. Fondamentale non dimenticarsi di bere almeno 1.5-2 litri di acqua al giorno, che permette di ridurre la disidratazione, a maggior ragione quando le temperature esterne sono ancora elevate. Essenziale, infine, è ricordare di rivolgersi sempre ad un esperto prima di sottoporsi a qualsiasi dieta: saprà darci le indicazioni giuste per il nostro benessere e la nostra salute.