Perché la dieta danese potrebbe diventare pericolosa per il tuo organismo

La dieta danese è sempre più diffusa sul web, tanto da essere seguita da persone di età differenti. Si tratta di un regime alimentare low carb che si basa, quindi, sul consumo di proteine in quantità maggiore rispetto ad altri nutrienti, privilegiando tutto ciò che proviene dal mondo animale.

I carboidrati, quindi, sono in minoranza, si direbbe che in questo modo viene favorito il dimagrimento che, però, potrebbe non essere del tutto salutare. Prima di iniziare una dieta, è importante sentire il parere di un esperto.

La dieta danese, inoltre, si basa sulle proteine animali, ma studi scientifici dimostrano da anni che le proteine animali andrebbero consumate con tante limitazioni. Ecco perché sarebbe molto più salutare seguire una dieta di proteine vegetali piuttosto che quelle animali, o comunque limitare quanto più possibile il consumo di quest’ultime. Per tale ragione ti consigliamo di non iniziare la dieta danese di tua spontanea volontà.

Cos’è la dieta danese e come funziona: tutto quello che devi sapere a riguardo

Una dieta low carb è definita una dieta non bilanciata, in quanto l’organismo, per rimanere in salute, ha bisogno di tutti i macronutrienti ovvero carboidrati, proteine e grassi.

Di conseguenza la dieta danese è altamente sconsigliata per tantissime ragioni. Come funziona esattamente? Secondo questo regime alimentare rigido e squilibrato, bisognerebbe bere al mattino tutti i giorni una tazza di caffè o di tè verde.

La colazione deve essere arricchita con un bicchiere di acqua tiepida con limone e uno yogurt greco scremato che non superi i 150 grammi. Durante i pasti principali vengono privilegiate le proteine animali, come uova, carne bianca, carne rossa, pesce di ogni tipo e così via. Questo tipo di piano alimentare potrebbe diventare dannoso per la salute se seguito in maniera scorretta.

Non mancano le porzioni di verdura, anche qui molto limitate. La frutta fresca è presente ad ogni pasto e va consumata con moderazione. Attualmente gli approfondimenti sono ancora in corso, nonostante ciò esistono due scuole di pensiero a riguardo: ci sono medici che la ritengono valida per le persone obese, e medici che, invece, la ritengono una delle diete dimagranti più rigide e squilibrate in assoluto.

Le diete dimagranti da poter seguire per poter perdere peso e rimettersi in forma sono numerose. Nonostante sia possibile trovare dei piani alimentari da seguire e da mettere in pratica nel quotidiano per perdere diversi chili in poco tempo, è doveroso sapere che il piano alimentare deve adattarsi in base alle proprie esigenze, come età, peso, stile di vita, e così via.

Per tale motivo è importante rivolgersi ad una figura professionale, come un dietista nutrizionista, il quale ti saprà indicare il regime alimentare più adatto a te. Non prendere mai iniziative di tua spontanea volontà in quanto potresti andare incontro a diverse problematiche non di poco conto.