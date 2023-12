Dieci anni fa era l’idolo delle ragazzine, oggi l’attore italiano lavora in un ristorante | È irriconoscibile

Fino a una decina d’anni fa era l’idolo di tutte le ragazzine, poi il tempo è passato e si è visto sempre meno. Oggi continua a fare l’attore ma lavora in un ristorante ed è molto cambiato.

Il mondo del cinema è così, spesso ti dimentica anche se hai avuto un grande successo. La storia che vogliamo raccontarvi oggi è quella di un attore che è stato a lungo sulla cresta dell’onda.

Nicolas Vaporidis, da idolo delle ragazzine al lavoro nel ristorante

Una storia molto diversa da quella di Roberta Olivieri che abbiamo affrontato alcuni giorni fa

Nicolas Vaporidis ha fatto sicuramente una carriera invidiabile, anche se è innegabile che per lui le cose siano cambiate molto negli ultimi anni. Tanto che l’ha raccontato pure lui in diverse interviste.

Il 2006 è per l’attore classe 1981 di Roma il momento del grande exploit. Questo perché Notte prima degli esami e il successivo newquel sono un successo incredibile.

In quegli anni Nicolas è sulla cresta dell’onda e recita in tanti altri film che regalano soddisfazioni a lui e ai suoi fan. Poi improvvisamente però inizia a essere chiamato di meno.

Sebbene nel 2022 sia tornato in sala con Bla Bla Baby e abbia fatto L’Isola dei Famosi la sua vita è cambiata considerevolmente così come il suo aspetto.

La depressione e le difficoltà

A Vanity Fair Nicolas Vaporidis ha raccontato anche le sue difficoltà: “Il Covid per me è stato il colpo di grazia. Sono stato solo, chiuso in casa, per tre mesi, stralunato e depresso. Passavo le giornate a guardare il soffitto e a chiedermi cosa ne sarebbe stato di me“.

E oggi Taverna Trastevere è una nuova realtà per Nicolas: “Non sono entrato con la bacchetta da direttore d’orchestra. Prendevo gli ordini, servivo i piatti, raccoglievo quelli sporchi. Non è stato facile, perché è massacrante e frustrante. La gente mi riprendeva col cellulare”.

Poi aggiunge: “Tornavo a casa piangendo. Ho smesso di domandarmi le volte che mi chiedevo cosa ci facessi lì”.

E L’Isola dei Famosi? Vaporidis spiega il motivo per cui vi ha partecipato: “Volevo congedarmi dal sistema, un arrivederci e grazie. Poi ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. Era l’equivalente di sette anni di stipendio di un general manager.”

Non rimpiange quell’esperienza: “Odiavo stare lì, ma sapevo che mi avrebbe dato una bella sicurezza economica. Ho resistito, perché da regolamento se avessi lasciato non avrei preso niente”.

L’avventura per lui è durata cento giorni con 14 chili persi e tante storie da raccontare.