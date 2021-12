Diana Del Bufalo nella bufera per le parole spese sui vaccini anti Covid, durante una diretta Instagram in cui ha spiegato di non essersi vaccinata su consiglio del suo medico. L’attrice è finita nel vortice delle polemiche e ha replicato agli insulti con una precisazione…

Vaccino anti Covid, cosa ha detto Diana Del Bufalo sui social

“Vaff****o il vaccino, non funziona, è deludente“. Sono alcune delle parole di Diana Del Bufalo sulla vaccinazione contro il Coronavirus che l’hanno fatta precipitare nel vortice di una feroce bufera social. L’attrice ha detto la sua in alcuni video pubblicati sul web, scatenando la rabbia di molti.

Accusata di essere no vax, avrebbe ricevuto diversi insulti davanti a cui ha replicato via Instagram: “Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non accettata. Ne prendo atto, con un po’ di rammarico. Sembrerà assurdo ma capisco anche questo“.

Foto Instagram | @dianadelbufalo

Diana Del Bufalo non è nuova al tritacarne social: tempo fa era finita nel mirino delle critiche per aver detto che le piace il catcalling…