Come decorare la porta di casa a Natale in modo perfetto: le idee creative per decorarla con stile e magia

Il periodo natalizio è il momento giusto per trasformare la casa in un vero luogo accogliente e magico, a cominciare dalla porta di casa! La porta di ingresso è, infatti, il primo punto che chi entra in casa ha modo di ammirare. Decorare la porta di casa con stile permette di accogliere i vostri ospiti con colore e gioia, oltre che un tocco di magia. Durante il periodo di Natale, generalmente, l’attenzione si rivolge all’albero di Natale, ma – come detto – è bene prestare attenzione anche e soprattutto all’ingresso di casa.

Le prime impressioni, del resto, sono quelle che contano. Sebbene sia consigliabile evitare delle decorazioni natalizie troppo vistose, è possibile ricorrere a un look elegante e raffinato basato sull’equilibrio. Scopriamo insieme come decorare la porta di casa a Natale in modo perfetto e quali sono le idee creative per decorarla con stile e magia.

Addobbi natalizi per porta d’ingresso fai-da-te: ghirlande, alberi di Natale e stelle



Quando si parla di addobbi natalizi per porta d’ingresso fai-da-te, le prime cose che vengono in mente sono le classiche ghirlande e gli alberi di Natale. Per rendere speciale quello che è il biglietto da visita della casa e respirare al meglio l’atmosfera natalizia, è opportuno cominciare addobbando proprio l’ingresso di casa con delle ghirlande. Potreste appenderne una con bacche rosse e pigne, così come una con stelle in legno, rami di pino e fiocchi di neve che potreste realizzare con il fai-da-te.



Dando libero sfogo alla vostra fantasia, potreste aggiungere elementi come bastoncini di cannella, fette d’arancia essiccate o bastoncini di zucchero. Potreste, inoltre, creare una ghirlanda con rami di pino o di abete e delle luci LED, aggiungendo anche nastri colorati, campanelle, pigne, bacche rosse e palline di Natale dei colori natalizi per eccellenza come rosso, bianco, verde, argento o oro. Si tratta di soluzioni eleganti, oltre che di grande effetto.



Per quanto riguarda le composizioni natalizie, queste possono essere fatte di elementi naturali, ma anche di luci LED e delle forme che più amate come di alberi di Natale o stelle.

Idee decorazioni porta ingresso tutto l’anno: addobbi natalizi eleganti economici come luci, lanterne e adesivi



Ci sono alcune idee che riguardano le decorazioni per la porta di ingresso, che vanno bene tutto l’anno! Pensate, ad esempio, a delle bellissime luci LED per un look minimal. Queste vanno bene come addobbi natalizi eleganti ed economici, ma anche per garantire un’atmosfera calda durante tutto l’anno. Le luci LED non bastano davvero mai e possono essere un’idea davvero deliziosa per la vostra porta, dato che possono essere facilmente messe tutto attorno con estrema facilità.



Allo stesso modo, potreste ricorrere a delle classiche lanterne per decorare la porta d’ingresso, oppure riempire dei barattoli di vetro con fili di luci LED da appendere poi accanto alla porta. Perché, poi, non applicare degli adesivi dei simboli del Natale, come dei fiocchi di neve? Si tratta di soluzioni suggestive e interessanti da poter mettere in pratica facilmente. Siete pronte a dare libero sfogo alla vostra fantasia? Scoprite anche dei lavoretti di Natale facili e particolari da fare.