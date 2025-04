Come decorare le uova di Pasqua con quello che hai in casa

Come decorare le uova di Pasqua per domani? Ecco le idee più creative e fantasiose su come usare i materiali di riciclo!

I giorni di festa sono finalmente arrivati: domani si celebra la Pasqua e le attività da fare sono infinite. Se anche tu sei costretta a rimanere a casa a causa del brutto tempo, potresti proporre alla tua famiglia, bambini compresi, di decorare le uova sode di Pasqua con il materiale che hai in casa. In questo modo non dovrai nemmeno uscire a fare compere, bensì ti basterà rimediare determinati materiali e/o ingredienti e il gioco è fatto.

Decorare le uova di Pasqua con il materiale che hai in casa

Per decorare le uova sode è importante avere fantasie e creatività. Uno dei modi per colorare le uova sono gli ingredienti che hai in cucina. Scopriamo come fare!

Decorare le uova di Pasqua con il materiale che hai in casa – Pourfemme.it

Se desideri colorare le tue uova puoi fare riferimento agli ingredienti naturali che la natura ci offre. Per ottenere una colorazione rossa, ad esempio, potresti preparare della barbabietola e frullarla fino a quando non avrai ottenuto una crema densa e omogenea. Per il colore verde, invece, potrai preparare gli spinaci e frullare anche loro.

Per il colore giallo, invece, potrai riempire un bicchiere d’acqua e aggiungere la curcuma in polvere. Per decorare le uova con questi ingredienti, però, ti suggeriamo di immergere le uova nel colore ottenuto e metterle poi in frigorifero per almeno 4 – 5 ore. Dopodiché dovrai sciacquarle sotto l’acqua fredda e portarle in tavola! Saranno molto scenografiche e i complimenti non tarderanno ad arrivare.

Se hai dei pennarelli indelebili potrai utilizzarli per decorare le uova sode, in questo modo ti basterà davvero poco per dare vita a uova di Pasqua fantasiose e colorate!

Un altro modo per decorarle è rimediare dei materiali di riciclo: ti basterà ritagliare dei motivi, che puoi trovare ovunque, anche in vecchie riviste, e incollarli sul guscio dell’uovo sodo con l’aiuto di un po’ di colla vinilica che avrai precedentemente diluito nell’acqua.

Per fissare al meglio il motivo ritagliato, come ad esempio un fiore, dovrai fare un’altra passata di colla vinilica diluita sulla superficie del guscio. Cerca per le stanze tutti quei nastri che non usi più: potranno tornare utili per decorare le uova sode in un solo gesto!

Con queste idee facili e veloce potrai decorare le tue uova sode anche in compagnia dei piccoli di casa. Si divertiranno tantissimo! Se hai delle uova sode in più, prepara queste uova ripiene da leccarsi i baffi!