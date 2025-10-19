Dalla nonna con furore | alle pallotte cacio e ova non si resiste

Pallotte cacio e ova: i bocconcini rustici ed irresistibili dalla nonna che battono pure ii nuggets dei fast food. Pronte in meno di 30 minuti e perfette per ogni occasione!

Pallotte cacio e ova: dalla nonna con furore! Non si resiste a questi speciali bocconcini, nonostante la semplicità spariranno dai piatti in un attimo!

Quando pensi ad una cenetta che sia tanto speciale quanto sfiziosa, non c’è niente di meglio del fast food della nonna. Ebbene si, le pallotte cacio e ova sono tra le ricette furbe ed irresistibili che la nonna conosce meglio per conquistare tutti. Piccole, golose, saporite e soprattutto velocissime da fare, queste golose palline casarecce, spariscono prima ancora che tu abbia finito di prepararle, e tutti tornano al piatto per il bis senza pensarci 2 volte.

La cosa bella? Non serviranno mille ingredienti o passaggi complicati per fare queste pallotte cacio e ova ma solo pane raffermo, uova, pecorino romano e un filo di olio, eppure credimi, vanno a ruba più dei nuggets del fast food. Il gusto è sorprendente, intenso e formaggioso ed è proprio per questo sapore rustico forse, che basta un morso per innamorarsene.

Pallotte cacio e ova: il fast food della nonna!

Insomma, una volta che provi le pallotte cacio e ova della nonna, hai la prova che la cucina di una volta, batte qualunque altra ghiottoneria moderna nonostante la sua incredibile semplicità. Niente scuse quindi, allaccia il grembiule e prepariamoli insieme questi bocconcini golosi, vedrai che dopo il fast food moderno sarà solo un ricordo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per le Pallotte cacio e ova

Per 20-25 pallotte

150 g di mollica di pane raffermo

4 uova

400 g di pecorino romano grattugiato

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

Olio di semi di girasole q.b. per friggere

Come si preparano le Pallotte cacio e ova

Inizia sbriciolando bene la mollica di pane in una ciotola capiente fino a quando diventa quasi polvere, così si amalgamerà meglio con gli altri ingredienti. Aggiungi poi le uova e mescola bene con una forchetta, fino a quando il composto diventa compatto ma ancora morbido. Ora vai con abbondante pecorino romano grattugiato e aggiungi giusto un pizzico di sale, pepe e prezzemolo tritato finemente. Mescola tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo, abbastanza denso da poter formare delle palline senza che si sfaldino. Scalda l’olio di semi in una padella capiente, mi raccomando abbondante, così le pallotte cuociono uniformemente e restano dorate. Con le mani leggermente umide, prendi piccole porzioni di impasto e forma delle palline belle rotonde, in modo da cuocere bene dentro senza bruciarsi fuori. Friggi le pallotte cacio e ova poche alla volta, girandole delicatamente per farle dorare su tutti i lati. Scolale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e servile subito calde, vedrai che il bis lo faranno tutti e dopo pochissimi minuti saranno già sparite.

Una cosa è certa, queste pallotte le rifarai spesso, provare per credere. E se ami i piatti veloci e golosi come questo, prova anche a preparare gli arancini, che sono un’altra chicca della cucina della nonna che conquista tutti al primo morso. Buon appetito!