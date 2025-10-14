Dalla nonna a Parigi | marron glacé perfetti con pochi ingredienti

Dolci, lucidi e irresistibili: i marron glacé fatti in casa con la ricetta della nonna, pronti a farti sentire come in una pasticceria di Parigi. Fidati, sono deliziosi!

Marron glacé: li facciamo in casa con la ricetta della nonna e basta un morso, per sentirti come a Parigi usando pochissimi ingredienti!

Ci sono dolci che profumano di ricordi, di feste e di giornate piacevoli a vedere la nonna in cucina che prepara delizie a non finire. Oggi però, la ricetta è tanto speciale quanto gustosa, parliamo infatti dei mitici marron glacé! Fidati appena li assaggi, ti sembra di essere a Parigi, con la differenza che fatti in casa, con i trucchetti della nonna, sono ancora più buoni di quelli che troveresti nelle migliori pasticcerie parigine!

La cosa incredibile è che questi piccoli bocconcini zuccherati, si preparano con pochissimi ingredienti, tutti facili da trovare. Niente di complicato quindi, solo un po’ di pazienza e tanto amore ma credimi, il profumo che si diffonde per casa mentre li prepari è qualcosa che ti conquista senza nemmeno averli provati, immagina poi quando finalmente li assaggi!

Marron glacé: i dolcetti parigini che conquistano chiunque!

La cosa bella? Non è solo preparali per te stessa ma soprattutto, regalarli a chi ami, fidati io lo faccio spesso e restano tutti senza parole! Insomma, uno di quei dolcetti che non ti faranno avere freni, ne assaggi uno e in un attimo sono già spariti. Allora, allaccia il grembiule, accendi il forno e prepariamoci a far brillare i nostri marron glacé come in una vetrina di Parigi. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempi di riposo: 24 ore

Tempo di cottura: 2-3 minuti in forno preriscaldato statico a 200 gradi

Ingredienti per i Marron glacé

Per circa 30-35 dolcetti

1 kg marroni

500 g di zucchero

1 bacca di vaniglia

90 g di glucosio

1 l di acqua

Come si preparano i Marron glacé