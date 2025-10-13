Brownies si, ma con la zucca diventano i dolci più golosi dell’autunno!

Brownies alla zucca: altro che cioccolato, fatti con la zucca sono divini, tra i dolci più golosi e particolari d’autunno!
Sai quando l’autunno entra in cucina e ti viene voglia di dolci caldi, profumati e un po’ diversi dal solito? Ecco, questi brownies alla zucca sono proprio quello che ci vuole: morbidi, umidi, profumati di cannella e zucchero, ma con quel tocco speciale dato dalla zucca che li rende super autunnali e irresistibili, fidati, uno tira l’altro!
La bellezza di questi brownies è che bastano pochissimi ingredienti per avere un risultato da pasticceria, ma senza sporcare un’intera cucine e mille cose da lavare. La zucca li rende morbidi e dolci in modo naturale, mentre la cannella da quel profumo che ti avvolge appena entri in cucina, anzi, lo senti in tutta la casa. Il latte e il burro li rendono poi super cremosi, lo zucchero a velo li completa, rendendoli belli anche da portare in tavola oltre che buonissimi.
Brownies alla zucca: la versione autunnale spacca sul serio!
Fidati di me quindi, questa ricetta è perfetta anche se hai ospiti all’improvviso o se vuoi portare in tavola qualcosa di diverso dal solito. Non serve essere chef per prepararli perfetti ma ti basterà seguire solo pochi passaggi fondamentali, affinché il risultato sia favoloso. Dunque basta chiacchiere, allaccia il grembiule, accendi il forno e prepara una ciotola grande, che oggi facciamo insieme i brownies alla zucca. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 50 minuti
Tempo di cottura: 20-25 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per i Brownies alla zucca
Teglia da 40-45 cm
- 2 uova
- 200 ml di latte
- 100 g di burro
- 1 cucchiaino di cannella
- 160 g di zucchero a velo
- 120 g di zucchero
- 1 pizzico di sale
- 700 g di zucca pulita da cuocere a vapore
- Una bustina di lievito per dolci in polvere
- 320 g di farina 00
Come si preparano i Brownies alla zucca
- Prima di tutto cuoci la zucca a vapore finché non diventa tenerissima, poi schiacciala bene con una forchetta o frullala velocemente per ottenere una purea liscia.
- In una ciotola grande poi inizia a peparare l’impasto sciogliendo il burro a bagnomaria o nel microonde e lascialo raffreddare. Aggiungi le uova e con un frullino o una frusta a mano, monta tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi unisci i 2 zuccheri e la cannella, mescolando bene.
- Ora incorpora la purea di zucca e il latte, mescolando delicatamente finché il composto diventa cremoso e uniforme. A parte setaccia la farina con il lievito e un pizzico di sale, poi uniscila poco alla volta al composto umido, senza lavorarlo troppo, in questo modo il risultato sarà più morbido e non gommoso.
- Versa l’impasto pronto quindi, in una teglia foderata con carta forno, livellando leggermente la superficie. Cuoci a 180 gradi in forno ventilato preriscaldato, per circa 20-25 minuti e prima di sfornare, controlla la cottura con uno stecchino che deve uscire pulito. Attenta però, perché l’interno deve rimanere morbido e umido, esattamente come deve essere un brownie perfetto, quindi, non anadre oltre i tempi di cottura indicati, rischi di fare un disastro.
- Quando sono pronti, lascia raffreddare nella teglia per almeno 10 minuti, poi taglia a quadrati e preparati a fare il bis! Vedrai che con questi brownies alla zucca, super morbidi e golosi, farai felici grandi e piccini. Se poi ami i dolci autunnali veloci ma sorprendenti come questi, prova anche la torta di castagne, che è un altro capolavoro di gusto e morbidezza tutto autunnale. Buon appetito!