Brownies si, ma con la zucca diventano i dolci più golosi dell’autunno!

Brownies alla zucca: altro che cioccolato, fatti con la zucca sono divini, tra i dolci più golosi e particolari d’autunno!

Sai quando l’autunno entra in cucina e ti viene voglia di dolci caldi, profumati e un po’ diversi dal solito? Ecco, questi brownies alla zucca sono proprio quello che ci vuole: morbidi, umidi, profumati di cannella e zucchero, ma con quel tocco speciale dato dalla zucca che li rende super autunnali e irresistibili, fidati, uno tira l’altro!

La bellezza di questi brownies è che bastano pochissimi ingredienti per avere un risultato da pasticceria, ma senza sporcare un’intera cucine e mille cose da lavare. La zucca li rende morbidi e dolci in modo naturale, mentre la cannella da quel profumo che ti avvolge appena entri in cucina, anzi, lo senti in tutta la casa. Il latte e il burro li rendono poi super cremosi, lo zucchero a velo li completa, rendendoli belli anche da portare in tavola oltre che buonissimi.

Brownies alla zucca: la versione autunnale spacca sul serio!

Fidati di me quindi, questa ricetta è perfetta anche se hai ospiti all’improvviso o se vuoi portare in tavola qualcosa di diverso dal solito. Non serve essere chef per prepararli perfetti ma ti basterà seguire solo pochi passaggi fondamentali, affinché il risultato sia favoloso. Dunque basta chiacchiere, allaccia il grembiule, accendi il forno e prepara una ciotola grande, che oggi facciamo insieme i brownies alla zucca. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di cottura: 20-25 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Brownies alla zucca

Teglia da 40-45 cm

2 uova

200 ml di latte

100 g di burro

1 cucchiaino di cannella

160 g di zucchero a velo

120 g di zucchero

1 pizzico di sale

700 g di zucca pulita da cuocere a vapore

Una bustina di lievito per dolci in polvere

320 g di farina 00

Come si preparano i Brownies alla zucca