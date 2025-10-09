Dalla lacrima al sorriso | a questa zuppa francese nessuno resiste

Zuppa di cipolle: fidati passi dalla lacrima al sorriso quando la provi, nessuno resiste a questa delizia francese irresistibile, provare per credere!

Ti avviso: con la zuppa di cipolle le prime lacrime scappano davvero, beh quando le sbucci e tagli è inevitabile ma poi sorridi, eccome se sorridi! Perché dopo quel profumo dolce e intenso, dopo il primo cucchiaio fumante, non puoi fare altro che chiudere gli occhi e dire “oh si, è deliziosa!”. È una ricetta semplice francese ma incredibile, che ti scalda oltre a farti consolare, tanto che credimi, una volta provata, ti chiederai come hai fatto a vivere senza.

Non serve molto per prepararla in realtà, ma solo cipolle, burro, un buon brodo e un pizzico di pazienza, tutto qui, eppure quel poco diventa un capolavoro. Le cipolle caramellano piano piano, diventano dolci e cremose al punto giusto e quando si incontrano con il formaggio fuso e il pane croccante… beh, è amore a ogni cucchiaiata. Non è solo una zuppa ma un abbraccio caldo, che ti consolare dopo una giornata storta, uno di quei piatti che non deludono mai.

Zuppa di cipolle: una calda goduria caramellata che ti farà consolare!

E allora basta parlare, prendi il coltello, armati di pazienza e prepara i fazzoletti per ascigarti le lacrime mentre tagli le cipolle, vedrai che dopo aver portato in tavola questa zuppa ti sentirai soddisfatta. Allaccia il grembiule quindi e prepariamo insieme questa speciale e gustosa zuppa di cipolle!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 2 ore circa

Ingredienti per la Zuppa di cipolle

Per 4 persone

700 g di cipolle dorate

90 g di burro

2 bicchieri di vino bianco secco

1 cucchiaio di zucchero

Olio extravergine d’oliva q.b.

1 l circa di brodo di pollo meglio fatto in casa

Sale q.b.

140 g di groviera grattugiato

Baguette q.b.

Come si prepara la Zuppa di cipolle