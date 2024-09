Da Italia’s Got Talent a Ballando con le stelle: il colpo (super) di Milly Carlucci

Sono pochi i programmi longevi che, anche dopo diverse decine d’anni, riescono a tenere il pubblico incollato allo schermo. Di fatto, se pensiamo a qualche nome, ci stanno sul palmo di una mano: il Grande Fratello su Canale 5, Le Iene su Italia 1 e, per quanto riguarda la Rai, gli intramontabili Affari Tuoi e Ballando con le Stelle. Merito di questi successi è un programma forte ed una squadra di lavoro affiatata, ma anche una conduzione sapiente: oggi parliamo proprio di Milly Carlucci.

Sempre elegante, cordiale ed educata anche nei momenti più tesi e difficili, Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle dal lontano 2005. Nel corso degli anni ha saputo mantenersi sempre fedele allo schema iniziale, quindi non tradendo mai il pubblico; dall’altro lato, però, ha accolto le novità che le venivano in mente, sapendole anche integrare bene con il modello a cui i telespettatori erano già affezionati. Anche per la prossima edizione ha messo a segno un colpo pazzesco, che nessuno si sarebbe aspettato: arriva direttamente da Italia’s Got Talent.

A Ballando con le Stelle arriva proprio lei

Sono giorni di vibrante attesa per il pubblico di Ballando con le Stelle. I nomi dei primi concorrenti sono già stati svelati: balleranno in prima serata su Rai 1 Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli e Federica Pellegrini, tra gli altri. Nomi importanti, che ancora una volta dimostrano la capacità di Milly Carlucci e della sua squadra di saper coinvolgere dei VIP di spessore, che catalizzano l’attenzione del pubblico.

Un’altra grande novità, però, arriva in giuria. Milly Carlucci, infatti, nelle scorse ore ha ufficializzato che già a partire dalla prima puntata del 28 settembre a giudicare le performances dei concorrenti ci sarà anche Mara Maionchi, già giudice di X-Factor e di Italia’s Got Talent.

“Il lavoro batte il talento, se il talento non lavora duro” dice la nota discografica nella clip di presentazione condivisa nelle scorse ore sui canali social del programma di Rai 1, riconfermandosi un’attenta osservatrice ed un’acuta giudice. L’anno scorso la giuria era formata da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith: chissà se Mara Maionchi si aggiungerà a questo elenco o sostituirà qualcuno. Il pubblico, comunque, è in fibrillazione di vederla in queste nuove vesti: chissà se riuscirà a trattenersi o anche qui le scivolerà qualche parola di troppo!