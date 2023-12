Da bambini erano famosissimi, poi hanno tutti fatto una brutta fine | Alcune morti inspiegabili

Il mondo dello spettacolo sa essere spietato, soprattutto con chi vi si approccia da giovanissimo. Da bambini questi personaggi erano famosissimi, poi però hanno fatto una brutta fine.

Tra queste storie una è finita veramente in tragedia con una morte inspiegabile ad appena 44 anni. Molti altri però se la sono vista brutta e hanno sofferto non poco.

Bimbi prodigio finiti male

Sebbene si possa pensare che soldi e notorietà da giovani regalino una vita spianata, spesso non è stato così. Le alte responsabilità dovute dalla fama hanno portato a dipendenze e a problemi di non poco conto.

Alcuni giovani prodigi si sono dati all’alcol, altri hanno sviluppato un’ossessione per la droga e c’è chi invece ha semplicemente bruciato tutti i soldi finendo in rovina.

Vi proponiamo una galleria di personaggi noti che dopo un inizio da star se la sono passata male. Storie molto differenti da le ultime che vi abbiamo raccontato come quella di Gianfranco D’Angelo.

Macaulay Culkin, da Mamma ho perso l’aereo alla perdita del senno

Macaulay Culkin era il bambino che al cinema tutti volevano, dopo l’esplosione nel 1990 con Mamma ho perso l’aereo. Crescendo però ha iniziato ad avere problemi non di poco conto, soprattutto a causa della dipendenza dalle droghe.

Si vociferava addirittura che fosse morto, oggi però pare che stia meglio e stia provando a ricostruire la sua vita e la sua carriera.

Sarà ancora in tempo?

Michelle Strain, da Arnold alla morte

Michelle Strain era il volto d’angelo della sitcom Il mio amico Arnold. La vita però le avrebbe fatto pagare un conto salatissimo.

Subito dopo la fine della serie trova molte porte chiuse e prova a rilanciarsi attraverso Playboy. Morirà ad appena 25 anni per overdose di farmaci.

Prima era stata anche arrestata per una rapina a mano armata in un videonoleggio di Las Vegas.

Demi Lovato, l’ex baby star e l’overdose

Tutti ricordano come si lanciò nel mondo dello spettacolo Demi Lovato. Il tour mondiale con i Jonas Brothers sembrava lanciarla nell’olimpo dei famosi ma era per lei solo l’inizio della fine.

Nel 2010 abbandonò il tour per farsi ricoverare in una clinica privata. Il motivo è legato a problemi fisici e soprattutto emotivi.

Nel luglio del 2018 vene ricoverata nuovamente per una sospetta overdose.

Star Wars, Jake Lloyd e le Guerre poco stellari

Jake Lloyd passò alla storia per il ruolo del piccolo Anakin Skywalker in Star Wars: Episodio I – La minaccia Fantasma.

Da grande sarà arrestato per aver guidato senza patente e per aver resistito al fermo delle forze dell’ordine.

La mamma dichiarerà che soffre di schizofrenia e che l’episodio fu legato alla mancata assunzione dei suoi soliti psicofarmaci.

Haley Joel Osment e quel Sesto Senso non affinato

Il Sesto Senso aveva regalato a Haley Joel Osment la notorietà quando era poco più di un bambino. Da lì inizia a recitare in diversi film come A.I. Intelligenza Artificiale.

Subirà una condanna di tre anni di libertà condizionata per un incidente causato in stato di ebrezza con 60 ore in un programma di riabilitazione per alcolisti.

Screech e la morte a 44 anni

I più grandi di voi ricorderanno il simpatico Screech di Bayside School, un ragazzino riccioluto e impacciato con le donne.

Dopo la fine della sitcom però la notorietà per lui si appannò e iniziarono i problemi. A soli 44 anni è morto per un tumore ai polmoni.

La triste fine di Sottiletta di Happy Days

Happy Days è un telefilm senza tempo, apprezzato anche da chi oggi è più giovane e recupera in streaming le puntate.

Tra i protagonisti c’era Sottiletta, la sorella di Richie Cunningham. Erin Marie Moran è morta nel 2017 con cause ancora da accertare.

Gli ultimi anni li ha vissuti in una roulotte in stato di indigenza totale.