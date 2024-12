Cyber Monday su Zara: i saldi nello shop dopo il Black Friday

E dopo il Black Friday, è la volta del Cyber Monday. Se il primo è il cosiddetto “Venerdì Nero”, il secondo è il cosiddetto “Lunedì Virtuale”. Entrambi di origine statunitense, sono inevitabilmente sbarcati anche in Italia per la gioia di negozianti e consumatori. Per il Black Friday – l’ultimo venerdì di novembre – non manca, certamente, la folla nei negozi di chi vuole approfittare degli sconti e, così, avviene online il lunedì seguente al Venerdì Nero.

Tra le migliori offerte del Cyber Monday, nel mondo digitale, ci sono quelle di Zara, leader nel settore dell’abbigliamento. Scopriamo insieme i saldi nello shop di Zara per il Cyber Monday, dopo il Black Friday.

Zara saldi, la maglia con pelliccia sintetica

Per quanto riguarda lo shopping online e i saldi Zara, la bellissima maglia con pelliccia sintetica e bottoni automatici è disponibile a un prezzo vantaggiosissimo da scoprire direttamente sullo store. Disponibile in varie misure e in colore marrone, questa maglia si presenta con collo rotondo e maniche lunghe.

Come detto prima, vanta un dettaglio in pelliccia sintetica e chiusure con bottoni automatici sul davanti. Le finiture sono a coste e ha un’ottima vestibilità, oltre a essere abbinabile a jeans o a pantaloni di vario genere sia per un look casual che chic.

La gonna midi a pieghe nello shop online di Zara

Se state pensando di anticipare le spese natalizie, sappiate che la gonna midi a pieghe nello shop online di Zara è il modo perfetto per acquistare un prodotto di qualità a un prezzo imbattibile. La gonna midi a vita media di Zara, creata in filato in parte di lana, si presenta con fondo rifinito con pieghe.

Elegante e raffinata, è perfetta per un look da giorno, ma anche per un outfit da sera o per le feste natalizie. Disponibile in varie misure, è acquistabile in nero o in borgogna.

Nuovi arrivi donna per il Cyber Monday: il vestito corto con cintura della ZW Collection

Infine, tra le offerte irresistibili per chi vorrebbe rinnovare il proprio guardaroba con i nuovi arrivi Zara per donna, c’è il vestito corto con cintura regolabile con fibbia metallica. Si presenta con collo rotondo e maniche lunghe e una chiusura posteriore, che ha una cerniera nascosta nella cucitura.

Disponibile in varie misure, può essere acquistato in un bellissimo grigio. Siete pronte a spulciare tra i capi di abbigliamento e gli accessori alla moda di Zara, disponibili a prezzi vantaggiosi comodamente da casa, per il Cyber Monday? Scoprite anche Stefano Pilati x Zara e gli outfit da ufficio Zara.