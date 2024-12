Sconti imperdibili sul sito Sephora in occasione del Cyber Monday

Dicembre è arrivato e con lui inizia anche il Cyber Monday, il giorno dedicato alle offerte online. Ebbene sì, dopo un mese super intenso di offerte in occasione del Black Friday, è possibile approfittare ancora per un altro giorno delle offerte e degli sconti imperdibili dei vari brand di ogni settore.

A differenza del Black Friday, però, il Cyber Monday riguarda solo gli acquisti online, quindi se non hai fatto in tempo a comprare il tuo prodotto skincare preferito nel tuo negozio beauty del cuore, puoi ancora sfruttare un’occasione.

Da Sephora, proprio in occasione del Cyber Monday, potrai acquistare prodotti di bellezza di ogni genere: make up, trattamenti viso, cura dei capelli e fragranze più amate de momento, ecco cosa mettere nel carrello a partire dalla mezzanotte di lunedì 2 dicembre!

Cyber Monday da Sephora, metti nel carrello i prodotti più amati del momento

Il 2 dicembre è un giorno speciale sul sito di Sephora: inizierà il Cyber Monday, una giornata dedicata alle offerte online in cui poter comprare finalmente uno di quei prodotti che tanto desideri avere ad un prezzo imperdibile!

Come funziona il Cyber Monday sul sito di Sephora? Innanzitutto troverai tantissimi consigli sulle idee regalo più desiderate, quindi puoi approfittare degli sconti e anticipare tutti quei regali che dovrai fare ad amiche, colleghe e parenti.

Ha una durata di 24 ore, quindi partirà dalla mezzanotte di lunedì 2 dicembre e terminerà alle 23.59 dello stesso giorno. Potrai provare finalmente il mascara Benefit Badgal BANG!, uno dei prodotti più amati in assoluto dalle make up artist, oppure potrai trovare i cofanetti make up, anche in formato viaggio, in super offerta.

Per non parlare dei profumi, sul sito di Sephora troverai tantissimi cofanetti, perfetti per le feste natalizie, o le fragranze più amate del momento scontati anche del 30%.

Se ami prenderti cura dei tuoi capelli, metti nel carrello i prodotti dedicati all’haircare routine, come il siero per cuoio capelluto firmato Sephora Collection da applicare ogni sera sul cuoio capelluto.

Oltre a trovare i vari sconti, a partire da 39 euro la spedizione sarà completamente gratuita.

I prodotti di make up li puoi trovare in offerta per il Cyber Monday anche sul sito di Kiko Cosmetics: approfitta degli sconti e scopri come ottenere ben 3 prodotti gratuiti!