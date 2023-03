Tutto quello che non ti hanno mai detto sugli integratori: ecco quelli utili per la bellezza

È tutto vero: gli integratori alimentari sono assolutamente da ritenersi dei validi alleati per quanto concerne la cura del corpo, in quanto aiutano a potenziare gli effetti benefici dei trattamenti estetici e permettono al contempo di combattere disidratazione, invecchiamento cutaneo e perdita di tono.

Ma di cosa si tratta? Gli integratori altro non sono che un concentrato di principi attivi e nutrienti, quali vitamine e minerali, avente lo scopo di rafforzare e integrare le sostanze normalmente assunte con l’alimentazione andando a supplirne le eventuali carenze. Trovi di seguito tutto ciò che c’è da sapere!

Vitamine e minerali: quali sono e a cosa servono

Come detto, gli integratori alimentari sono un concentrato di principi attivi tra cui spiccano vitamine e minerali. Tra le vitamine le più conosciute vi sono sicuramente:

La A, responsabile di una pelle sana;

La B12 che ha un effetto ricostituente;

La C utile al sistema immunitario, alla circolazione ed alle ossa;

La E, importante per combattere i segni del tempo.

I minerali rivestono invece un ruolo importante per la salute dell’organismo, ma vanno assunti con attenzione. Il potassio è sì utile per l’attività sportiva, è necessario però non abusarne. Il ferro ed il calcio sono poi fondamentali per le ossa, ma attenzione a miscelarli con altri principi nutrizionali.

In linea di massima gli integratori non presentano particolari controindicazioni, ma è bene comunque assumerne un tipo per volta in un ciclo completo così da avere i risultati sperati onde evitare che possano interferire tra loro e inibirsi a vicenda.

Integratori anti-age

Per combattere gli inevitabili segni del tempo usualmente si ricorre a trattamenti anti-age e prodotti di skincare specifici, eppure per rendere il tutto più efficace può essere molto utile assumere degli integratori ad hoc. Tra questi sono sicuramente da annoverare gli integratori di collagene ed acido ialuronico, vitamina C ed E.

Integratori per la cura del corpo

Infine, gli integratori possono rivelarsi particolarmente utili al fine di ottenere il corpo tonico e scolpito dei propri sogni: associati ad una dieta equilibrata e a della sana attività fisica, infatti, questi possono contribuire ad eliminare la cellulite e a rendere più compatta la pelle. Tra questi ci sentiamo di citare la Centella Asiatica, il mirtillo (utile per un miglior funzionamento del microcircolo), la bromelina (estratta da ananas) e la Moringa.