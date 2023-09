Cucina e igiene, attenzione a questo oggetto di cui non ci curiamo mai: perché è un (grave) errore e come rimediare

In cucina ci si preoccupa di pulire tutto con attenzione ma c’è un oggetto che spesso viene trascurato e può essere un grave errore farlo.

Ogni giorno in cucina si prepara da mangiare e dopo si lavano stoviglie, bicchieri, posate, piatti, pentole e chi più ne ha, più ne metta. Si può usare il comune detersivo per piatti oppure ingredienti naturali (aceto, bicarbonato, limone) seguendo dei rimedi alternativi o, ancora, la lavastoviglie. La stessa premura nella pulizia e nell’igiene non viene data però ad un altro oggetto che comunemente si ha in cucina e questo può essere un grave errore per la salute.

L’oggetto da cucina che viene spesso trascurato: come lavarlo e igienizzarlo

C’è un oggetto che comunemente si ha in cucina ma che viene spesso trascurato e non pulito: il porta posate. Qui sono contenute forchette, coltelli, cucchiai, cucchiaini, apri bottiglie, mestoli e tanti altri utensili che vengono spesso usati per mangiare o per cucinare, ed è chiaro che debbano essere sempre puliti e igienizzati, perché altrimenti possono divenire ricettacolo di batteri e germi.

Aprendo e chiudendo spesso il cassetto che contiene il porta posate, però, qui si possono accumulare polvere, briciole e altri residui di sporco, ma anche macchie gialle e aloni. Fortunatamente esistono dei rimedi utili ed efficaci per pulire e igienizzare il porta posate. Questa è un’operazione che deve essere compiuta regolarmente (almeno una volta a settimana), dopo aver svuotato il contenitore di tutte le posate.

La prima cosa da fare è eliminare dal porta posate le eventuali briciole o residui di cibo. A questo punto si può procedere con la pulizia creando una miscela fatta con 1 cucchiaio di bicarbonato, 1 cucchiaino di sale fino e acqua. In una ciotola mettere il bicarbonato e aggiungere acqua poco alla volta fino a creare un composto denso, a cui poi aggiungere il sale. Il bicarbonato ha proprietà sbiancanti e quindi è utile per rimuovere tutti gli aloni gialli.

Per eliminarli, basterà spalmare questa crema sul porta posate e lasciar agire per 20-30 minuti prima di rimuovere il composto con una spugna o una spazzolina. A questo punto si può risciacquare il contenitore per rimuovere ogni residuo con aceto bianco. Le posate possono invece essere messe in acqua calda e succo di limone per rimuovere l’eventuale sporco. I cucchiai e mestoli in legno, invece, vanno lavati solo con acqua corrente. Con questa pulizia ci si potrà garantire posate sempre pulite e igienizzate.