Crisi Intima: il declino dei rapporti tra i giovani. cosa sta succedendo

Tra i giovani vi sono sempre meno rapporti intimi e le relazioni sono in crisi: ecco per quale ragione sta accadendo.

La sessualità è un aspetto della vita che ogni persona deve vivere nel modo più personale e sereno possibile, ma è possibile che si possano presentare dei problemi che vadano a compromettere questa serenità.

Ultimamente, sembra che la salute sessuale dei ragazzi più giovani sia messa sempre più a rischio e che vi possano essere dei problemi con il loro partner durante dei momenti intimi. Secondo gli andrologi almeno tre milioni di giovani italiani soffrono di problemi di disfunzione erettile, ma anche di altre problematiche più gravi. Parlare di questo argomento aiuta a diffondere consapevolezza e a far sì che chi dovesse soffrire di un problema si convinca a chiedere aiuto in modo tale da risolvere e poter tornare a stare meglio.

Quali sono le ragioni che causano la disfunzione erettile nei ragazzi giovani

Alessandro Palmieri, presidente della Società italiana di andrologia (Sia), si è espresso a riguardo, iniziando a spiegare che cosa si intenda per disfunzione erettile: con questo termine si fa riferimento all’incapacità di un ragazzo o di un uomo di riuscire a portare a termine un rapporto sessuale che sia in grado di dare soddisfazione a entrambe le parti. Inoltre, afferma che bisogni puntare molto sulla prevenzione di tutti i fattori di rischio e che bisogni condurre uno stile di vita in grado di contrastare la possibilità di insorgenza del problema.

Innanzitutto, è fondamentale avere una conoscenza approfondita sul problema, in modo tale da poter capire se vi dovessero essere altre ragioni sottostanti. Diversi sono i campanelli d’allarme, come per esempio disturbi alla vista, mal di testa persistenti e ovviamente tutti i segnali che indichino un’alterazione corporea a livello della funzione rettile. In alcuni casi la disfunzione erettile può quindi nascondere anche altri problemi.

“In presenza di una sintomatologia sospetta è bene rivolgersi al medico esperto in andrologia per un’analisi approfondita della problematica, al fine di arrivare rapidamente a una diagnosi e iniziare il prima possibile un trattamento che sia efficace e ‘cucito’ sui bisogni e le aspettative del paziente. Dal punto di vista terapeutico oltre alle tradizionali terapie per somministrazione orale, oggi abbiamo a disposizione formulazioni in spray molto efficaci, con un meccanismo d’azione rapido e di assoluta validità per il paziente“. Afferma Palmieri.

Risolvere il problema è quindi possibile con delle terapie patient friendly che danno l’opportunità di poter tornare a seguire uno stile di vita sereno e senza doversi più preoccupare di questa situazione spiacevole, per questo è fondamentale al proprio medico in caso di dubbi.