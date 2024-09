Creme viso jelly, il prodotto della skincare più amato del momento

A cosa servono le creme viso jelly e perché usarla? Ecco cosa sapere riguardo il prodotto del momento per ringiovanire il viso!

Prendersi cura del proprio viso è molto importante, ma lo è ancora di più scegliere con accortezza i prodotti giusti. Applicare sul viso prodotti con ingredienti di cui non si ha bisogno potrebbe addirittura provocare l’effetto contrario di quanto desiderato, ecco perché è fondamentale sapere sempre cosa andare a stendere sulla cute durante la skincare mattutina e serale.

Tra i prodotti più gettonati del momento ci sono le creme viso jelly, ma a cosa servono esattamente e perché sono diventate così virali? Ecco alcune informazioni che potrebbero tornarti utili se stai pensando di acquistarne una per arricchire la tua beauty routine!

Creme viso jelly, il prodotto che tutte desiderano

La crema è uno step della skincare che non va assolutamente saltato. Fondamentale scegliere il tipo di crema in base al proprio viso, se la cute è grassa potrebbe tornare utile una crema purificante, per una pelle matura, invece, sarà importante utilizzare una crema nutriente e idratante anti age.

Insomma, la scelta della crema è importante, ma hai pensato a quanto possa fare la differenza la sua texture? Ultimamente stanno andando sempre più in voga le creme viso jelly, ovvero quei prodotti dalla consistenza gelatinosa da stendere sulla pelle la sera prima di andare a dormire.

Qual è il motivo per cui questi prodotti in gel o con formulazioni acquose sono sempre più richiesti nel mondo della beauty care? A quanto pare, una crema viso jelly è in grado di donare al viso una pelle elastica, luminosa e rimpolpante. L’aspetto sodo e compatto è tutto ciò che desidera una donna over 30/40, ecco perché è un trend social che sta spopolando sempre di più sui social.

La presenza di acqua nella loro composizione è in grado di penetrare nella cute in maniera molto più veloce, motivo per cui viene privilegiata rispetto ad altre tipologie di creme dalla texture meno fluida. Rimpolpa il viso e lo rende più giovane, tanto da donare alla pelle un aspetto molto più riposato e levigato.

Le creme viso jelly le puoi trovare nelle migliori profumerie o negozi di cosmetica, son tanti i brand che hanno deciso di proporre la loro crema in formato gel con aggiunta di ingredienti specifici come collagene, acido ialuronico e nutrienti vari per contrastare i segni dell’invecchiamento.

