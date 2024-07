Non usare mai l’acido ialuronico in queste situazioni

Quando non usare l’acido ialuronico? Ecco le controindicazioni e le situazioni in cui dovresti evitare questa molecola!

Un componente fondamentale del derma, è possibile utilizzare l’acido ialuronico per ragioni diverse, dalla cosmesi alla medicina estetica, oculistica e ortopedica. Questa molecola non produce degli effetti collaterali in particolare, è fondamentale però portare attenzione al modo in cui viene somministrata nei diversi campi. Ci sono casi in cui l’acido ialuronico non si può assolutamente usare in determinati modi.

Quali sono quindi le controindicazioni dell’acido ialuronico e perché talvolta sarebbe doveroso evitare il suo utilizzo? Ecco quando non devi assolutamente usare l’acido ialuronico secondo gli esperti del settore!

Quando non usare l’acido ialuronico

L’acido ialuronico potrebbe essere utilizzato per la prevenzione dei segni dell’invecchiamento, ad esempio è possibile trovarlo nei sieri per il viso per pelli mature o nelle creme anti age da applicare la sera.

Se dopo l’applicazione di un determinato prodotto riscontri sintomi come prurito, infiammazione o gonfiore locale potresti essere allergica a uno dei componenti del prodotto, motivo per cui potrebbe non avere nulla a che fare con l’acido ialuronico.

Anche riguardo l’uso orale non si hanno alcune fonti accertate circa gli effetti collaterali significativi. Per quanto concerne invece la medicina, l’acido ialuronico viene utilizzato per il trattamento dell’artrosi del ginocchio e dell’anca. Chi ha una possibile infezione virale o batterica non può utilizzate le infiltrazioni intra articolari di acido ialuronico.

Ultimamente son tante le persone che ricorrono al filler per correggere o migliorare alcune imperfezioni della pelle. Questo tipo di iniezione, però, è controindicato nei pazienti ipersensibili a più sostanze, quindi è importante valutare bene la situazione insieme al proprio medico.

L’acido ialuronico viene utilizzato anche per trattare gli occhi, in particolar modo per contrastare una congiuntivite traumatica o semplicemente un’eccessiva secchezza. Anche qui non esistono particolari rischi, anche se il prodotto utilizzato potrebbe contenere altri ingredienti che provocano effetti collaterali come reazioni allergiche.

Le iniezioni, inoltre, sono assolutamente controindicate durante il periodo di gestazione o di allattamento, in quanto non ci sono ancora prove sufficienti sugli effetti collaterali su una madre incinta o in allattamento. Per quanto riguarda, invece, i cosmetici non ci sono delle particolari controindicazioni, anche se è sempre consigliato sentire il parere del proprio ginecologo prima di procedere con nuovi prodotti per la cura del corpo e del viso durante questo periodo tanto delicato per una donna.