SOS Couperose: quali sono le creme da non perdere?

In materia di Couperose la predisposizione genetica gioca un ruolo molto rilevante nella comparsa dei tipici rossori, ma altri fattori -quali ad esempio gli agenti atmosferici- possono incidere negativamente sulla pelle: sbalzi di temperatura, caldo oppure eccessivo freddo, sole, vento, emozioni e persino l’applicazione di cosmetici irritanti possono aggravare l’inestetismo. Vi sono inoltre alcuni trattamenti farmacologici come i corticoidi oppure interventi estetici quali laser abrasivo e lifting che possono contribuire a rendere più fragile l’epidermide, scatenando la problematica.

Ed ecco che iniziano a fare la loro comparsa le caratteristiche chiazze rosse, accompagnate da capillari visibili. Nulla che non si possa curare con una skincare routine ad hoc, fatta di buoni prodotti! Per lenire il rossore, infatti, è bene affidarsi a creme specifiche le cui formulazioni sono studiate appositamente per minimizzare gli arrossamenti e donare maggiore comfort alle zone screpolate.



DR. JART + Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment

Foto Instagram @drjart

Cominciamo con un vero e proprio trattamento multitasking: la DR. JART + Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment è un’ innovativa crema colorata vira dal verde al beige per adattarsi al naturale colorito della pelle, neutralizzandone i rossori al fine di uniformare l’incarnato: essa permette di coprire gli inestetismi e ridurre gli arrossamenti tramite la preziosa aggiunta di Niacinamide nella sua formulazione.

Lo speciale complesso di ingredienti unisce poi il potere riparatore della Centella Asiatica ad una miscela di erbe e minerali per alleviare, calmare ed idratare la pelle.

THE INKEY LIST: Crema idratante alla vitamina C, B, E

Foto Instagram @theinkeylist

Il Vitamin B, C and E Moisturizer di The INKEY List è, invece, una leggera crema idratante atta all’uso quotidiano, che fornisce tutte le vitamine essenziali alla pelle regalandole un aspetto sano e levigato. La vitamina B3 compie un’azione schiarente (combinata, ancora una volta, alla Niacinamide) contribuendo a bilanciare il sebo, la vitamina C funge da antiossidante illuminando l’incarnato mentre la vitamina E costituisce un potente lenitivo.

KIKO: Hydra Pro Glow

Foto Pinterest | Sahara Centre

Terminiamo la nostra selezione con questa crema idratante “effetto luce sublime” di Kiko, formulata a base di acido ialuronico: gli attivi specifici contenuti al suo interno proteggono la cute dagli stress ossidativi donandole al contempo un aspetto radioso, con un grado di idratazione che si mantiene nel tempo.

L’estratto di semi di orzo contribuisce ad illuminare l’incarnato, mentre l’Actiglow, una rivoluzionaria tecnologia cosmetica, è in grado di sublimare la bellezza della pelle e, contemporaneamente, del make up.

La texture risulta setosa e leggermente tinta di rosa, rilasciando un’immediata sensazione di freschezza sul viso. La presenza di filtri solari, infine, mira a proteggere l’epidermide.