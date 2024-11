Creme elasticizzanti per il corpo in gravidanza: le migliori per prevenire o curare le smagliature

Le smagliature possono verificarsi durante la gravidanza, la futura mamma può ricorrere a prodotti specifici per contrastarne la formazione. Ecco le creme elasticizzanti per il corpo più efficaci contro le smagliature da utilizzare durante i 9 mesi.

Volete prevenire le smagliature in gravidanza? Abbiamo scelto le migliori creme elasticizzanti per il corpo per evitare che si formino quelle brutte striature cicatriziali causate da una frattura delle fibre di collagene.

Dapprima di colorazione rossa o violacea, le smagliature diventano poi bianche e colpiscono circa il 90% delle donne durante e dopo la gravidanza, diventando quindi uno dei disturbi più temuti dalle mamme.

Esistono alcuni prodotti da poter utilizzare sia per prevenirle che per curarle. Ecco quali!

Creme migliori per il corpo da usare in gravidanza

Le smagliature in gravidanza colpiscono una grande percentuale di donne. La loro comparsa è dovuta alla tensione dei tessuti dovuti all’aumento non solo del pancione ma anche del resto del corpo che nei 9 mesi subisce un cambiamento dovuto alla maggiore ritenzione idrica.

Una vera e propria infiammazione del tessuto a livello della pelle che guarendo lascia una cicatrice di colorazione bianca, può essere prevenuta mantenendo la pelle elastica ed idratata grazie anche alle creme elasticizzanti per il corpo da applicare insistendo soprattutto dove la tensione della pelle è più marcata, ossia su addome, fianchi e seno.

Creme elasticizzanti per il corpo in gravidanza

Le creme elasticizzanti aiutano a prevenire e a ridurre la comparsa di smagliature sul corpo, ripristinando l’elasticità e la morbidezza della pelle.

Ecco le migliori creme da poter provare durante i 9 mesi di gestazione!

Defence body repair BioNike

Crema fluida con proprietà elasticizzanti e rassodanti per il trattamento della pelle in gravidanza.

Crema emolliente, idratante ed elasticizzante Rilastil

Una delle creme elasticizzanti più efficaci, previene la comparsa delle smagliature e favorisce il miglioramento estetico delle cicatrici cutanee.

Elasticizzante per prevenire e curare le smagliate Somatoline

Ricco di vitamina E e olio di jojoba naturale,

la crema elasticizzante di Somatoline è una delle migliori da provare durante i mesi di gestazione.

Oli elasticizzanti per prevenire (e curare) le smagliature

Gli oli vegetali e gli oli essenziali possono prevenire e trattare e smagliature perché da una parte rendono la pelle più morbida ed elastica e dall’altra perché aiutano la rigenerazione cellulare e la cicatrizzazione dei tessuti.

Olio prevenzione smagliature di Mustela

Olio per prevenire la formazione di smagliature e idratare e nutrire la pelle delle donne in gravidanza.

Olio smagliature di Weleda

Un olio che previene gli inestetismi delle smagliature perché aiuta la pelle a mantenere la sua naturale elasticità sia durante che dopo la gravidanza.

Lierac olio smagliature in gravidanza

Phytolastil soluté è un olio per il corpo composto da un mix di oli essenziali che aiutano a nutrire, idratare e migliorare l’elasticità della pelle anche in gravidanza.

Uriage, Barièderm Cica – Oil

Il prodotto Uriage è composto da olio di jojoba (uno dei migliori oli per la pelle), olio di avocado, vitamina C, E e tanto altro ancora. Utilizzato in per le sue proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti e lenitive.